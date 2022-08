Cristina Kirchner volvió a sorprender. A horas de enfrentar el pedido de pena por parte de la Fiscalía en el marco de la causa Obra Pública, en la que se la acusa por el desvío de fondos públicos durante su etapa como mandataria, la actual vicepresidenta anunció en su cuenta de Twitter que pedirá ampliar mañana su declaración indagatoria, lo que causó apoyos en el peronismo.

Durante el fin de semana, en una solicitada, referentes del campo cultural, los derechos humanos, periodistas y dirigentes advirtieron que se busca "proscribir" a la Vicepresidenta. Y en el mismo sentido se expresaron 509 intendentes de 22 provincias repudiando la "persecución judicial" contra Cristina Fernández y rechazaron la "utilización del sistema judicial como mecanismo de disciplinamiento social".

Ahora, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, Andrés “Cuervo” Larroque (ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires y referente de La Cámpora), Fernando Espinoza (intendente de La Matanza), Daniela Vilar (ministra de Ambiente bonaerense y militante de La Cámpora), Edgardo Depetri (subsecretario de Obras Públicas de la Nación) fueron algunas figuras del kirchnerismo duro que salieron a retuitear a Cristina con el hashtag #TodosConCristina.

"Atacar a Cristina es atacar al peronismo", afirmó titular del bloque FdT de diputados bonaerenses pero no solo los referentes más cercanos a la Vicepresidenta realizaron declaraciones en su defensa: la CGT "debe pronunciarse contra" intento de "proscripción" a Cristina Kirchner, afirmó líder de la Unión Obrera Metalúrgica UOM. "Sin pruebas, es sólo persecución política", advirtió Vitobello sobre la causa de obra pública; mientras que Agustín Rossi afirmo que "hoy seremos testigos de una etapa más del disparate jurídico contra Cristina".

Atacar al peronismo

El presidente del bloque de diputados bonaerenses del Frente de Todos (FdT), César Valicenti, consideró que "atacar" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es "atacar al peronismo". Y describió: "Hay un estado de alerta y movilización de toda la militancia en función de un rechazo a lo que están haciendo con la figura de Cristina. Ella representa los intereses del movimiento nacional y popular. Atacarla es atacar la posibilidad de emancipación de derechos en la Argentina, la distribución de los ingresos", manifestó Valicenti en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Provincia.

"No tenemos que tomarlo como algo personal porque defenderla es defender los intereses populares. Ella es la esperanza del pueblo", dijo el diputado, quién afirmó que "el 'lawfare' es cada vez más conocido por la sociedad que lo interpreta e incorpora como un mecanismo del poder real para con los movimientos populares, no solo de Argentina sino de todo el continente"

Valicenti explicó que "los medios hegemónicos preparan el terreno con algunos comunicadores que construyen un discurso de ataque" y dijo que "hay un sector politizado del poder Judicial que articula con la oposición" y remarcó que, junto con la presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos, Teresa García, dieron a conocer un comunicado con el repudio de ambas bancadas a "la persecución de nuestra compañera".

La CGT "debe pronunciarse contra" intento de "proscripción" a Cristina Kirchner

En tanto, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, consideró que la Confederación General del Trabajo (CGT) "debe pronunciarse en contra al intento de proscripción" contra la Vicepresidenta y afirmó que "los gobiernos populares son perseguidos".



"Los gobiernos populares que defienden a los sectores más desposeídos son perseguidos. Lo que pasa con Cristina Kirchner ya pasó con Dilma (Rousseff) en Brasil", señaló Furlán en declaraciones para AM750.

El referente sindical afirmó que "hay que mostrar solidaridad" con la vicepresidenta porque "mañana puede ser cualquiera de nosotros". Y agregó que "hay sectores del poder que quieren desestabilizar a nuestro Gobierno y pujan por una devaluación", sostuvo Furlán.

"Sin pruebas, es solo persecución política", advirtió Vitobello

También el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, habló del tema y advirtió que no existe "ningún decreto, decisión administrativa u otra disposición firmada por Cristina adjudicando la realización de obra pública a Lázaro Báez" en el expediente por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.

"Sin pruebas, es solo persecución política, un antecedente gravísimo para la democracia", manifestó el funcionario en su cuenta de Twitter.

Agustín Rossi: "Hoy seremos testigos de una etapa más del disparate jurídico contra Cristina"

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, se sumó a la defensa de la expresidenta y afirmó que la sociedad será "testigo" en las próximas horas de "una etapa más del disparate jurídico y la campaña de persecución política judicial" contra la Cristina Kirchner.

"Hoy seremos testigos de una etapa más del disparate jurídico contra Cristina. Desde hace años que se ha desatado una campaña de persecución política-judicial- mediática sobre CFK que tiene en el Partido Judicial su ariete más incisivo", indicó Rossi desde su cuenta de Twitter.

¿Cómo está la causa Obra Pública que tiene a Cristina Kirchner como imputada?

Cristina enfrenta este juicio oral por un supuesto redireccionamiento de la obra pública de Santa Cruz en materia de vialidad durante sus mandatos como Presidenta (2007-2011 y 2011-2015) en favor de Lázaro Báez, el empresario y exsocio comercial de los gobiernos kirchneristas, y hoy bajo arresto domiciliario por otros casos de corrupción. Se juzgan las irregularidades en 51 obras públicas y son 13 los exfuncionarios involucrados.

Se trata del primer juicio contra la vicepresidenta que llega hasta la etapa de los alegatos, de cuyo resultado hoy se desprenderá el pedido de penas para los acusados por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Esta mañana, el fiscal Mola afirmó que “a esta altura no es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada” y recordó lo que dijo el exfuncionario José López (condenado por el robo de dinero público y también juzgado en esta causa) sobre el “ya célebre dinero que arrojó al convento”. En ese sentido, citó la declaración en la que exsecretario de Obras Públicas afirmó: “Ese dinero no me pertenecía. Ese dinero pertenecía a la política”, aunque no aclaró a qué partidos. Fue el 11 de agosto de 2016.

La defensa de la Vicepresidenta se instaló en las últimas semanas en un escándalo en el que quedó envuelto el fiscal Luciani, cuando se revelaron fotos suyas junto al de la causa Rodrigo Giménez Uriburu jugando al fútbol en los torneos que el expresidente Mauricio Macri organiza en su quinta “Los Abrojos”, ubicada en la localidad de los Polvorines, provincia de Buenos Aires. Pese a que la defensa de Cristina buscó recursarlos por "incompatibilidad de funciones", no fue aceptado por la Justicia.