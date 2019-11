El pedido de licencia que presentó el senador por Tucumán José Alperovich, tras ser denunciado por violación por parte de una sobrina, sería tratado hoy por la Cámara alta, antes de la jura de los nuevos legisladores.

Alperovich presentó su pedido de licencia este lunes pero no lo firmó, por lo que en el Senado esperan que hoy por la mañana ingrese un documento ratificatorio para aprobarlo en la sesión prevista para la tarde, según confirmaron fuentes de la Secretaría Parlamentaria a NA. De esta manera, la licencia para el ex gobernador de Tucumán sería sometida a votación antes de que se aprueben los pliegos de los 24 legisladores electos.

Ayer, unas 20 mujeres militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) encabezadas por la dirigente Vilma Ripoll se apostaron en la puerta de ingreso de los senadores para repudiar a Alperovich y exigir su desafuero. "Sí señora, sí señores, encubren a Alperovich, dinosaurios senadores", fue la consigna que insistentemente repitieron, al tiempo que reclamaron la creación de una "comisión investigadora".

El ex gobernador de Tucumán fue denunciado penalmente en esa provincia y en la Capital Federal el último viernes por una sobrina de 29 años que aseguró que fue violada por el actual senador nacional. Si bien al tomarse licencia continuará teniendo fueros (lo que le da inmunidad de arresto) esta condición no impide que la causa judicial siga su curso hasta la sentencia, mientras no exista un impedimento de otra índole.