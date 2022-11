La UOM planteó su reclamo para la revisión paritaria

La Unión Obrera Metalúrgica ( UOM) planteó su reclamo de mejora paritaira en la primera reunión de una nueva revisión de su convenio salarial. Con un encuentro con las cámaras empresarias en la sede metalúrgica la dirigencia liderada por el secretario general Abel Furlán, perfiló su exigencia en rigor de 3 dígitos.

En efecto, el detalle de lo solicitado incluye para diciembre, enero, febrero y marzo una mejora del 46%, el cual sumado al 65% ya pactado llega al 111%. Además reclamaron un bono de $50.000 para cobrarlo en marzo próximo. El martes 15 nueva reunión y dentro del paréntesis entre el encuentro de este miércoles y la nueva mesa de discusión se resalta sobremanera la convocatoria federal que los metalúrgicos desarrollarán en el microestadio municipal de la localidad bonaerense de Pilar, con la asistencia de la vicepresidenta Cristina Fernández.

Allí delegaciones de la UOM se movilizarán para refrendar su compromiso para concretar la mejora de los salarios de ese sector de la actividad fabril, que a principios de este año abrió la ronda paritaria con un aumento del 45%, a pocas jornadas del estallido inflacionario de marzo.

Inflación de las góndolas

Si de contexto gremial se trata el titular de la regional UOM Rosario Antonio Donello puntualizó “este es un nuveo intento por superar o al menos empatar el extraordinario costo de vida que alcanzó el 83% anualizada si tomamos la referencia hasta el mes de septiembre”.

Desde otras regionales ratificaron la misma tónica a BAE Negocios, en cuanto a fijar postura para detener la corrosión salarial ante el incremento sostenido de precios que consideran no se condice con la realidad de las empresas en cuanto a recuperación de la actividad y distribución de ingresos.

En el sector empresario el núcleo que conforman las cámaras patronales, Adimra, AFAC (autopartistas), Camima (pymes), Afarte (electrónicas de Tierra del Fuego), Caiama (aluminio) y Fedehogar (electrodomésticos), por un lado consideran improbable el reclamo superior al 100%, y retieran su preocupación por lo que resumieron en “el cambio de tónica política” de la UOM en la era Furlán. Si de números y porcentajes se trata las empleadoras consideran que su realidad no permitirá cursar una mejora de semejante potencia, sobre todo considerando que la mayoría de las empresas son pymes. Lo que certifica que no será una negociación sencilla para llegar al acuerdo, sumado el hecho de que la UOM, como sucedió cuando lograron la mejora del 65% no descarta medidas de fuerza para acompañar la exigencia salarial.

El reclamo del bono que plantearon los metalúrgicos también forma parte de su concepción en cuanto a sueldos ya que por un lado realzan la dinámica paritaria pero consideran que un pago adicional no se contrapone con la negociación colectiva sino que se complementa.