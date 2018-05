Con la mirada puesta en la derogación del 6 por ciento del impuesto en concepto de tasa municipal que los municipios le cobran a los usuarios través de la boleta del servicio eléctrico, la gobernadora María Eugenia Vidal ya logró la media sanción de la norma en el Senado, la que en definitiva terminaría beneficiando a las empresas prestatarias.

Ahora, esa discusión se trasladó a la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia. A la inversa, el peronismo tiene los votos necesarios para frenar el proyecto, pero fragmentado en cinco espacios diferentes, la única certeza que reina hacía su interior es la de la desconfianza.

Mientras en la Cámara baja el oficialismo cuenta con 44 diputados, el peronismo logra 22 legisladores por Unidad Ciudadana, 12 por el Frente Renovador, 8 por el PJ UNidad y Renovación, 2 por el Peronismo Kirchnerista, otros 2 por Convicción Peronista, y hasta podría contar con 1 integrante del Frente de Izquierda.

Fue ante esa situación que varios intendentes del interior de la provincia, con el acompañamiento de algunos del conurbano, unificaron criterios para enfrentar la sesión.

El avance de Vidal sobre los municipios llevando al 0,01 por ciento, el 6 por ciento que hasta ahora pagan las energéticas en concepto de tributo por el cableado aéreo, postes y seguridad e higiene, entre otros ítems, implicaría quitarles a los jefes comunales una caja que rondaría los 1300 millones de pesos anuales, cifra que de ninguna manera están dispuestos a ceder.

Entre las medidas alternativas que desde el peronismo vienen barajando, figura la de "frenar el proyecto que viene con media sanción del Senado para que quede como está, es decir, para que siga existiendo ese 6 por ciento en favor de los municipios".

Otra alternativa apunta a "derogar directamente el articulo 75 de la ley 11.769, en cuyo caso ese 6 por ciento el municipio no lo cobre por ahí pero lo pueda cobrar por tasa municipal" cuya ventaja implicaría que si se "cobra por tasa, las eléctricas no lo podrán trasladar a los usuarios".

Y la tercera alternativa es "aceptar que Vidal fije la cifra en el 0,01, pero que les permita a los municipios cobrar una tasa adicional y que ese 0,01 por ciento vaya a cuenta".

"Lo que Vidal está diciendo es: Yo quiero bajar el 0,01 para que los usuarios paguen menos plata, pero en el medio se está cargando a los municipios porque les impide recaudar la plata que por ejemplo se utiliza para pagar el alumbrado público que también es para la comunidad", dice un diputado consultado por BAE Negocios.

Otra fuente consultada advierte sobre la desconfianza que reina en el peronismo bonaerense al dar cuenta que en una reunión que tuvo lugar el jueves, se mostró que en ciertos sectores no "hay mucha conviccion de oponerse a Vidal", al tiempo que sostuvo que desde el propio bloque del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, "para afuera vienen diciendo que hay que avanzar en frenar esto, pero para adentro me parece que están negociando algo, aunque no sé cómo harán cuando se tenga que votar".

"Para rechazar la pretensión de Vidal, tendrían que estar todos los diputados del peronismo sentados en sus bancas", dice por su parte el también diputado por San Antonio de Areco, Mariano Pinedo, quien agrega que el proyecto que viene con media sanción del Senado "no tiene aún dictamen de Comisión, así que por lógica no debería tratarse en la sesión del próximo jueves, aunque no sé si esta semana no le van a meter dictamen".