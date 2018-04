Prestadores del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), quienes se desempeñan como cuidadores de afiliados en domicilio, denunciaron que ese organismo de la salud pública bonaerense mantiene deudas en el pago de sus servicios desde hace más de 6 meses. Por lo cual decidieron activar a partir de hoy y hasta el miércoles un cese de actividades, luego de una asamblea realizada en la Plaza San Martín de La Plata. Este segmento que integran cerca de 14.000 trabajadores en toda la provincia de Buenos Aires, está en su mayoría inscriptos como monotributistas, lo cual les impide su sindicalización además de complicar el reclamo orgánico, incluso en la coyuntura que los aflige. Una de ellas, Nancy Tristán, le aseveró a BAE Negocios que tanto la situación se ha tornado insostenible "partiendo de la base de lo que percibimos por hora de trabajo, que son 64 pesos". La prestadora consideró que esa suma ya no alcanza para adquirir un kilo de pan como que también han tratado "por todos los medios de tomar contacto con las autoridades del IOMA y el gobierno que encabeza María Eugenia Vidal, sin lograr una mínima respuesta".

No comienzan ni terminan allí las complicaciones para quienes deben prestar a veces una jornada de labor de 12 horas, de lunes a sábado como explicó Tristán. Ya que el encuadre de labor para su tarea ha sido encuadrada como trabajadores/as de servicio doméstico, lo cual no se condice "en modo alguno" según subrayó con la tarea que realizan. "Desde ya que no planteamos una cuestión de privilegio respecto a quienes cumplen servicio doméstico, pero ocurre que a nuestra complicada labor hay afiliados al IOMA que consideran que tenemos que también hacernos cargo de de tareas del hogar, no siendo esa nuestra obligación ni responsabilidad", recalcó la prestadora.

El contraste manifiesto se cierne en que desde las economías de los países desarrollados que tanto la Nación como la provincia ofrecen como modelo a imitar, el rol y servicio de los cuidadores a domicilio es un trabajo con proyección y desarrollo en cuanto a fuente de trabajo en incremento, con beneficios salariales y de acceso a prestaciones.

"No tengo que explicar que para quienes cumplimos esta labor inscriptos como monotributistas, son en realidad mayores las desventajas, desde el atraso para el pago a nuestro trabajo como la desprotección social que significa este tipo de inscripción", resaltó Tristán.

Los cuidadores también acotaron que en algunas ciudades del país, su actividad ha sido reglamentada por normas específicias, citando como ejemplos a la Capital Federal, la ciudad de Santa Fe y Resistencia en la provincia del Chaco por citar algunos ejemplos. De allí que consideren que una normativa afín y proporcional a la relevancia que implica cuidar sobre todo personas mayores representa un servicio que demanda responsabilidad y dedicación.