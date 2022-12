La vecina de Cristina Kirchner Ximena Tezanos Pinto cuestionó el pedido de allanamiento a su casa por parte de la vicepresidenta, que fue rechazado por la Justicia, y aseguró que “es un capricho para querer ajustar la realidad a su relato para poder salvarse ella y ser la víctima”.

El pedido de la vicepresidenta se fundamenta en el presunto vínculo que tendría Tezanos Pinto con el miembro de Revolución Federal Gastón Guerra. Al respecto, la mujer afirmó que "Cristina Fernández de Kirchner fue víctima de Fernando Sabag Montiel" y argumentó: "Que Gastón Guerra haya venido a casa con otras personas, como Leonardo Sosa, no hace que haya planificado un atentado".

En diálogo con Radio Rivadavia, la vecina de la exmandataria explicó su vínculo con Guerra: “Vino a arreglar unos azulejos del baño, que hasta les saqué fotos. Si hay un informe donde ven el WhatsApp de Gastón, saben por qué vino a mi casa”.

Además, infirió: “Me pareció un chico que por ahí, no sé si terminó el secundario y no tiene mucha instrucción de lectura y cosas así, pero hablaba superlógico con un sentido de Patria, con querer tener un país donde los hijos vivan bien. Reclamaba poder ganar lo suficiente para poder bancar a su familia y eso es algo que a mucha gente le pasa y no todos lo podemos expresar con tanta claridad como lo hizo Gastón”.

Pedido de allanamiento y detenciones

Este miércoles, el juez que investiga el caso de Revolución Federal, Marcelo Martínez de Giorgi, desestimó el pedido de detención de Leonardo Sosa, Jonathan Morel y Gastón Guerra presentado por la querella de la vicepresidenta este miércoles, por la presunta vinculación con el intento de magnicidio hacia Cristina en septiembre en la puerta del edificio en donde vive en Recoleta, el mismo de Tezanos Pinto.

Martínez de Giorgi también negó el pedido de allanamiento a la casa de la vecina de Cristina, luego de considerar "apropiado requerir, en su lugar, los informes pertinentes a través de las redes sociales en las cuales la nombrada interactuaba para que se remita el abonado de telefonía celular al cual se encontraba asociado".

A la vez que aseguró: "Cumplido ello, se informe la totalidad de la actividad de la nombrada entre la primera publicación de Revolución Federal y la actualidad".

El magistrado explicó que "pudiendo resultar de interés y entendiendo que existen motivos suficientes, solicítese a Twitter y a Instagram que se informe las cuentas vinculadas a la nombrada -debiendo indicar el número telefónico asociado- y al abonado" que utilizaba otro de los referentes de Revolución Federal, Gastón Guerra.

De esta forma, requirió que "se remitan las publicaciones y mensajes directos enviados y recibidos desde dichas cuentas desde el mes de abril hasta la actualidad".

En diálogo con Radio Rivadavia, la vecina de la exmandataria aseguró que "es una cuestión de eficiencia", ya que "si a Cristina Kirchner alguien la mata, la corrupción en Argentina no se resuelve. El único modo de que se termine la corrupción en Argentina y toda la miseria que termina trayendo es que los jueces empiecen a poner límites y eso va a pasar en la medida en que haya gente que denuncie cosas y empuje".

En la misma entrevista, aclaró cuál es la relación que tuvo con la abogada de Revolución Federal Gradys Egui, quien también vivió con ella en Recoleta: “Gladys me alquiló el cuarto por unos meses. Un día me tenía que juntar con ella y la llama Gastón Guerra para pedirle que lo acompañen en una causa por una denuncia que le había hecho un periodista (Lautaro Maislin, de C5N). Yo en ese momento tenía una relación con Gladys muy fluida y me acerqué a conocer a Gastón, a quien había escuchado hablar”.