El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires "recuperarán" el lunes 31 de octubre las clases que no se dictaron el viernes pasado por el feriado nacional dispuesto tras el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En paralelo, acusó al Kirchnerismo que querer "distraer y proponer una ley mordaza".

Larreta explicó que el 31 de octubre se iba a realizar una jornada de capacitación docente, por lo que no estaba previsto el dictado de clases. Tras esta decisión de compensar el feriado, las escuelas abrirán con normalidad y "la jornada se reprogramará".

"Hoy estamos 12 días más que los 180 del calendario obligatorio. Pero para que sea efectivo, los chicos tienen que estar en el aula. No podemos perder ni un solo día. Cada día cuenta. Por eso, el 31 de octubre vamos a recuperar el día de clase que se perdió en el feriado nacional del viernes pasado", sostuvo Rodríguez Larreta este martes.

Conferencia de prensa del jefe de Gobierno en el barrio 31

En una conferencia de prensa brindada en la sede del Ministerio de Educación porteño en el Barrio 31 Padre Mujica, el intendente indicó que para mantener la concurrencia a las aulas "se reprogramará un día de capacitación para los docentes" y agregó que "con eso se van a mantener los 182 días de clases que nos habíamos comprometido".

En clave electoral, Larreta aprovechó para cargar contra la gestión del presidente Alberto Fernández y el manejo de la pandemia del coronavirus: "La Educación es nuestra prioridad, nosotros mantuvimos las escuelas abiertas cuando el Gobierno nacional las cerraba en todo el país".

"Recuperamos este día de clase porque nosotros estamos acá para hacer. Mucho más que para discursear, que para hablar. Tenemos la responsabilidad concreta de resolver los problemas de la gente todos los días", sostuvo.

Ataque a Cristina Kirchner y discursos de odio

El feriado del viernes pasado fue decretado por el presidente Alberto Fernández ante el intento de magnicidio a la vicepresidenta el jueves por la noche cuando le apuntaron en la cabeza con un arma cargada en la puerta de su departamento.

El hecho puso en bajo la lupa a los "discursos de odio" que se originan desde algunos medios y redes sociales hacia dirigentes de la política como es el caso de la ex mandataria, a quien simpatizantes de la oposición le han dedicado guillotinas y bolsas mortuorias con su nombre en diversas movilizaciones.

"El kirchnerismo solo los intentan distraer con esto nuevo que es proponer una ley mordaza con el argumento totalmente inverosímil de que la culpa de todo lo que pasa es del periodismo, la justicia y la oposición", enfatizó Larreta ante la iniciativa de un sector del oficialismo de avanzar en una "ley que regule una herramienta legal que sancione estas construcciones discursivas".

Y agregó: "No podemos seguir enfrascándonos en temas que nada tienen que ver con lo que hoy le preocupa a todos los argentinos. Lo que están proponiendo es controlar la libertad de expresión, no lo vamos a permitir. Me preocupan mucho los avances sobre la empresa".