Un lock out patronal pone en peligro el servicio de colectivos en el área metropolitana desde el próximo domingo. Las empresas buscarán así visibilizar "el grave deterioro de la situación económica", según remarcaron para denunciar también irregularidades con la entrega de los subsidios, cuestión que negó el ministerio de Transporte. El martes en una reunión bipartita se buscará poner fin al conflicto.

Desde la firma Moqsa -que une la zona sur de Buenos Aires con Capital Federal- le ratificaron a BAE Negocios que "las entidades empresarias del sector han decidido en forma conjunta iniciar un proceso de racionalización de servicios". La medida "consiste en reducir y cancelar algunas prestaciones". En resumen, se suspenderán los servicios los domingos y feriados, lo cual arrancaría pasado mañana. "Además cancelar la operación de los servicios nocturnos todos los días entre las 22 y las 5". El lock out fue lanzado por ACTA, entidad que engloba 15 cámaras en todo el territorio bonaerense. Sin embargo algunas agrupaciones se despegaron del paro. A modo de ejemplo, "la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor AAETA reiteró la necesidad de revisar costos del sistema, pero no comparte la forma ni el momento de reclamar de las cámaras empresarias del sector". Misma postura asumió la Nueva Metropol, desde donde "informaron a sus usuarios que las medidas de fuerza que realizarán algunas cámaras empresarias del sector quienes decidieron suspender los servicios entre las 22 y las 5 y cancelar las prestaciones en forma total los domingos y feriados, no afectará el servicio de ninguna de las líneas de la empresa, las cuales realizarán sus recorridos habituales con normalidad".

Fuentes del ministerio de Transporte, ante la consulta de este diario, tildaron a la medida por "intempestiva e ilegal tratándose de un servicio público que tiene la obligación de prestarse las 24 horas, cumplir frecuencias y recorridos". En ese línea, la cartera comandada por Guillermo Dietrich advirtió sobre la aplicación de "medidas legales y sanciones correspondientes, incluida la caducidad de los permisos". El martes, funcionarios y cámaras se verán las caras. "El sector del transporte recibe anualmente mas de 50 mil millones de pesos en materia de subsidio", señalaron fuentes del Ejecutivo.