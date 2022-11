La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa "Lilita" Carrió, lanzó una fuerte advertencia a sus socios del PRO y la UCR de cara a las elecciones de 2023 y afirmó que si no se "garantiza una lista honesta", su partido impulsará su precandidatura.

Pese a que subrayó que en Juntos por el Cambio "la unidad está garantizada", la ex diputada nacional advirtió que en la alianza opositora "hay muchísima gente honesta, pero también hay corruptos".

Carrió y su mirada sobre Juntos por el Cambio

"A la Coalición Cívica la van a encontrar siempre luchando entre república contra dictaduras", remarcó la chaqueña, en momentos en que la tensión vuelve a marcar la actualidad de Juntos por el Cambio.

Y lanzó: "Quiero candidaturas cuyas garantías sean la capacidad y la honestidad. Si no nos garantizan una lista honesta, iremos con mi candidatura".

Elecciones 2023

La referente opositora señaló que las precandidaturas se definirán después de la Semana Santa de 2023 y terminarán de dirimirse en elecciones internas.

Elisa Carrió y la interna con Juntos por el Cambio

"Aunque se suspendan las PASO, habrá internas abiertas. Juntos por el Cambio va a ir a una interna, muy abierta y competitiva. Y yo puedo estar en esa interna. Vamos a crear una masa crítica y después vamos a estar todos juntos", anticipó.

Al referirse al rol que jugará el ex presidente Mauricio Macri, Carrió expresó: "No tengo la menor idea si va a ser candidato. Él es un jugador, y hay jugadores que entrar en el primer tiempo, hay otros jugadores que les gusta entrar en el segundo, pero se dan cuenta de que pueden perder el partido. Su cabeza tiene que ver con el fútbol y yo no puedo estar en su cabeza, pero lo quiero y lo respeto".