El bloque de senadores de Argentina Federal sigue convulsionado a raíz de las diferencias cada vez más profundas en torno al Presupuesto 2019 y a la eliminación del Fondo Federal Solidario, tema que en la reunión que mantuvieran el martes último con Miguel Ángel Pichetto, titular de esa bancada, los gobernadores volvieron a meter por la ventana y ahora exigen que se les restituya.

Las diferencias del espacio, más que ponerle un freno a la aprobación del Presupuesto, estaría dejando en evidencia una interna más relacionada a los comicios del año próximo, lo que por un lado pone en jaque el liderazgo del senador rionegrino, y por el otro, deja en terapia intensiva a la principal bancada opositora.

A la sublevación de José Alperovich y Beatriz Mirkin (Tucumán) y sus pares José Mayans y María Teresa González (Formosa) los que por diferentes razones decidieron que no votaran el proyecto de ley de leyes enviado por el Ejecutivo Nacional, en las últimas horas se le sumaron los senadores Dalmacio Mera (Catamarca), Alfredo Luenzo (Chubut), Omar Perotti (Santa Fe), Julio Catalán Magni (Tierra del Fuego) y Eduardo Aguilar (Chaco).

Varios senadores presionaran al gobierno hasta el final pese a votar a favor de la ley

"Este es un presupuesto ajeno a la realidad que vive el país", dijo Mera, uno de los últimos en plegarse a la grilla de rebeldes, quien pese a no fijar una posición clara, consideró que "el plan del gobierno es pagar deuda", advirtió que ante la realidad económica "no hay plata que alcance" lo cual consideró como "un camino sin salida

Previamente, el senador Alfredo Luenzo (Chubut), había dicho que ya no cree en "el discurso de la herencia", admitió que "este modelo ha fracasado" y precisó que "el proyecto que se presenta es un Presupuesto de ajuste" el cual no esta dispuesto a acompañar.

Otro que se mostró contrario a apoyar la norma fue el senador Omar Perotti (Santa Fe) quien sostuvo que "el presupuesto que presentó el Gobierno nacional tal como está es inaceptable para Santa Fe".

"No estamos de acuerdo con el Presupuesto 2019", señaló a su turno el legislador Julio Catalán Magni (Tierra del Fuego) quien advirtió que hasta que el gobierno no cumpla con "todos los compromisos asumidos no se va a votar"

Pero el malestar de parte de los integrantes del bloque se hizo extensivo al modo de conducción unipersonal que ha venido ejerciendo Pichetto, por caso, Mirkin afirmó que su jefe de bancada no la "consultó por el tema Presupuesto pese a que soy la vice de la Comisión", en tanto que Luenzo refirió que ni siquiera fue notificado del encuentro del martes al que asistió su propio gobernador.

Más allá de estas internas del peronismo "dialoguista", lo cierto es que el oficialismo necesita de 12 de los votos opositores para alcanzar cu cometido. El poroteo previo arroja que 17 senadores de la oposición estarían dispuestos a acompañar a los 25 integrantes de la bancada de Cambiemos, por lo que ante una eventual votación, estarían alcanzando su cometido con holgura.