El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y la líder del GEN, Margarita Stolbizer, rechazaron la posibilidad de sumarse a Cambiemos, sugerida por el diputado Martín Lousteau, porque quieren construir una "alternativa superadora de la grieta" entre el oficialismo y el kirchnerismo.

El primero en descartar un acercamiento a Cambiemos fue Lifschitz, quien expresó: "Claramente tenemos posición critica de Cambiemos y estamos queriendo competir en 2019 con una alternativa superadora de la grieta. Es indispensable conformar un espacio".

En este sentido, el dirigente socialista también volvió a cuestionar una posible candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández, al considerar que "la única salida para la Argentina, por el tema económico, el desarrollo, generación de empleo, el federalismo, es cambiar el modelo actual de gobierno y no volver al anterior".

En la misma línea, Stolbizer rechazó la sugerencia de Lousteau, pero con críticas más fuertes a la coalición que lidera el presidente Mauricio Macri y que, según expresó, "no ha cumplido ninguna de sus promesas electorales".

"No podemos ser parte de Cambiemos porque la coalición de gobierno, -liderada en exclusiva por el PRO- no cree en la política ni en el Estado; ha rechazado un pacto social y no ha cumplido ninguna de sus promesas electorales", señaló.

"Argentina necesita una verdadera alternativa. Y eso no es sumándose a la grieta sino confrontando con ella. Superando esa falsa opción binaria (un buen negocio electoral con efectos perversos para la Nación)", agregó la líder del GEN, en el mismo sentido que el gobernador santafesino.

Y concluyó: "Como expresión de los muchos argentinos y argentinas que tampoco quieren volver a correr el riesgo de caer en ese abismo, tendremos una expresión electoral este año, que no será ninguno de los términos que expresan Cambiemos ni el kirchnerismo".

Lifschitz, Stolbizer y el radical Ricarso Alfonsín comparten la idea de crear un nuevo espacio electoral que compita en las elecciones como alternativa al oficialismo y al kirchnerismo.

En ese contexto, Lousteau, que es parte de la UCR pero también promocionado por la Juventud Radical como posible competidor para la Ciudad de Buenos Aires, reclamó en declaraciones a Clarín que la alianza oficialista "se amplíe".

" Cambiemos debería ampliarse cuanto antes, tener otras voces que digan también lo que hay que hacer, que amplíen la capacidad de apoyo para que después exista un mandato", manifestó el diputado.

Al hablar de esa posibilidad, Lousteau dijo que tiene "afinidad" con Lifschitz, con Stolbizer y con Alfonsín, al tiempo que destacó que los tres "tienen una visión ética del Estado, una experiencia de gestión en el caso de Miguel, una buena valoración popular" y por lo tanto "son actores que pueden enriquecer Cambiemos".

"Yo me siento más cerca de ellos que del PRO", concluyó el ex embajador, quien sin embargo no logró tentar a esos tres dirigentes.