A lo largo de este martes 1 de noviembre, las redes sociales se vieron invadidas por un video en el que la titular del PRO, Patricia Bullrich, tuvo un fuerte encontronazo con el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel. "No me cruces más en la tele porque te rompo la cara", fue una de las frases que le dijo la exministra de Seguridad.

No obstante, la interna en Juntos por el Cambio parece no tener tregua. Horas después de la viralización del video, Bullrich sumó más leña al fuego y esta vez el apuntado no fue Miguel. Con la certeza de llevar adelante una posible candidatura en 2023, cargó de lleno contra Horacio Rodríguez Larreta.

En diálogo con el canal Neura Media de YouTube, afirmó que "me pongan la piedra que me pongan" irá a fondo de cara al próximo año. "A mí la rosca no me voltea, que (Rodríguez Larreta) mueva lo que quiera porque el voto mayoritario va a estar en la gente que dice 'yo creo que Patricia tiene lo que hay que tener para cambiar Argentina'", señaló.

La relación entre Bullrich y Larreta se encuentra en un estado delicado

Anteriormente, la exdiputada nacional mostró un fuerte apoyo al ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, como candidato principal para la Jefatura de Gobierno porteño. Ante la posibilidad de que este hecho haya podido molestar a Rodríguez Larreta, manifestó que "toda la gente de la ciudad quiere que la ciudad sea del PRO".

Bullrich contra Rodríguez Larreta: nuevo capítulo de la pelea en JXC

Luego del que el jefe de Gobierno de la Ciudad manifestara su eventual apoyo al precandidato del radicalismo, el senador Martín Lousteau, Patricia Bullrich apuntó contra dicho accionar. "¿Cuál es el interés importante? ¿El de todos los que vienen construyendo una transformación en la ciudad o solamente el interés de alguien que dice hago un trueque?", remarcó.

Por lo tanto, desafió a Larreta "a pelear" en cada categoría dentro de la interna de Juntos por el Cambio y afirmó que "si hago una jugada inteligente no se tiene que enojar".

Ante la clara confrontación entre ambos, Bullrich aseguró que "la relación nunca volvió a ser igual" y especuló que Rodríguez Larreta "no pudo procesar" su intención de competir como candidata a Presidenta. "No lo entendió, pensaba que ese lugar no iba a tener ninguna competencia", añadió.

Qué dijo Patricia Bullrich sobre la amenaza a Felipe Miguel

Consultada por su amenaza al jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Bullrich justificó su reacción y afirmó que se debió a una "hipocresía" por parte del funcionario, que la tildó de "funcional al kirchnerismo" por unas declaraciones que había hecho.

"No se le puede decir cualquier cosa a una persona y a los días venir y abrazar. Eso no es para mí", aseveró. "Si digo algo fuerte de alguien lo bancaré mirándolo a los ojos. No da venir haciéndote el gracioso y abrazándote como si nada", remarcó.

Fuerte encontronazo entre Bullrich y Felipe Miguel

Por otro lado, indicó que "no merece que lo retire (sus dichos) porque no fue capaz de bancar lo que dijo ni de llamarme ni pedirme disculpas por lo que dijo en la televisión. ¿Yo tengo que bancarme a quien me violentó diciendo que soy funcional al kirchnerismo?”, sentenció.