El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que "todos" quieren "que la heladera de los argentinos esté llena", al expresar su preocupación por la inflación.

Durante su disertación en el seminario Democracia y Desarrollo, realizado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), Macri mencionó varias veces la importancia de la "heladera", uno de las palabras clave del discurso desplegado por la oposición durante la campaña.

"Todos queremos que la heladera de los argentinos esté llena, quien no puede querer que los argentinos estén mejor,", enfatizó el jefe de Estado, quien destacó la importancia de poder "prever y empezar por lo básico", como es "ir al supermercado la semana que viene y no encontrarse con una sorpresa y que no se llegue a fin de mes".

En ese contexto, dijo haber sido "demasiado ambicioso en las metas, subestimando la falta de consenso, e instalando el eje central en el equilibrio fiscal", aunque ratificó que el programa de su Gobierno "estaba dando resultados".

No obstante, aclaró de inmediato que "la irrupción política del fin de semana abrió otro escenario" en el país, en referencia a las elecciones primarias del 11 de agosto.

Por otra parte, Macri interpeló a los empresarios presentes: "Ustedes tienen la responsabilidad de decir cuáles son las herramientas que necesitan para poder crecer y generar trabajo".

Al respecto, el mandatario enfatizó la importancia de la "institucionalidad" y las "reglas de juego claras".

