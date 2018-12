En tono de campaña, el presidente Mauricio Macri hizo una arenga ante su equipo para que se adentren en lo que será un año electoral. Defendió el modelo político y económico de su gobierno de estos tres últimos años y convocó a sus funcionarios y a los gobernadores de la alianza Cambiemos a estar "fuertes" y tener "convencimiento profundo".

A diferencia de otras reuniones de Gabinete ampliado, esta vez, el encuentro en el CCK anticipó lo que serán los meses siguientes a medida que se aproximen los comicios nacionales. "El año que viene la Argentina va a confirmar que entendió que este es el rumbo", afirmó el jefe de Estado ante 1.200 funcionarios, entre ellos los mandatarios provinciales María Eugenia Vidal, de Buenos Aires; Gerardo Morales, de Jujuy; y Alfredo Cornejo, de Mendoza; y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Como nunca antes en mi vida estoy cada vez más seguro, convencido, que es por acá, que no hay otro camino, que es el que hemos tomado, el de la verdad, el del trabajo, el del debate". Y se dirigió a "aquellos que tal vez no tienen esta visión de convencimiento profundo" y destacó el respaldo de los presidentes de otros países que participaron de la Cumbre de Líderes del G20.

"Pero no hay futuro si no tenemos una sociedad con verdadera equidad, donde todos trabajemos lo mismo, la misma cantidad de horas, la misma cantidad de años. No podemos vivir en una sociedad donde si querés pasar por acá tenés que pagar", agregó Macri, en alusión al pedido de transparencia que viene haciendo a empresarios, aunque -una vez más- eludió referirse a la situación judicial de su padre y hermano, Franco y Gianfranco, que fueron citados a declarar en Comodoro Py por el presunto pago de coimas; y a su primo y ex dueño de Iecsa, Ángelo Calcaterra, que a mediados de este año admitió ante el juez federal Claudio Bonadio haber realizado pagos ilegales a funcionarios del gobierno anterior en el marco de la causa de los cuadernos.

"Son muy pocos días frente a 70 años y frente a todo lo que tenemos en la cabeza que los argentinos podemos hacer. Cuanto más veo el mundo, cuanto más miro la Argentina, más siento que estamos en un momento histórico, único, donde el límite va a ser solamente al que nuestra generosidad nos lleve. Si realmente todos los que estamos acá liderando, contagiamos a todos los argentinos de ese espíritu de generosidad, de humildad, de saber que no tenemos todas las respuestas pero juntos todos los días aunque nos vayamos un poquito a la banquina, pero mantenemos la dirección, el límite es casi infinito", manifestó el presidente.

Atento a los debates que se dan a nivel social, Macri destacó que "estamos debatiendo qué significan las verdaderas igualdades, empezando por la igualdad de género". El día anterior, a través de su cuenta de Twitter, sentó postura frente a la denuncia de violación de la actriz Thelma Fardín contra el actor Juan Darthés: "El compromiso es trabajar para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres", expresó.