Las conmemoraciones del Día de la Bandera estarán teñidas por la campaña electoral. La principal sede de los festejos en homenaje a su creador, Manuel Belgrano, será el Monumento a la Bandera de la ciudad de Rosario, lugar donde se izó por primera vez la insignia patria.

Desde la Rosada confirmaron la presencia de Mauricio Macri en el acto oficial, pese a que desde el gobierno provincial no confirmaban la participación del Presidente en la ceremonia que contará con el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz y de la intendenta de Rosario, Mónica Fein.

La visita presidencial a la provincia se dará a pocos días de que el Frente Progresista perdió las elecciones a gobernador en manos del peronista, Omar Perotti. Pese a que buscan instalar que el elegido mandatario provincial aún no se definió por una fórmula presidencial, en su entorno aclararon a este diario que "ya dijo que su pertenencia es, fue y será del PJ". El peronismo santafesino afirmó que la lista de diputados va a estar dentro de la boleta de la fórmula del Frente por Todos, Alberto Fernández- Cristina Fernández.

Antecedente

Hace un año, Macri había suspendido su visita a Rosario por cuestiones de seguridad. Desde la organización de la agenda presidencial había resaltado la necesidad de "evitar zonas conflictivas" que pongan en riesgo la embestidura presidencial, como sucedió en alguna ocasión en Mar del Plata y en la Patagonia. Incluso el 9 de julio pasado había optado por acto discreto en Tucumán con una breve visita a la Casa Histórica.

Junto a Lifschitz, en un escenario hostil, el Presidente presidirá el acto del Día de la Bandera

El condimento especial de este 20 de junio es que el socialismo viene debilitado por perder una elección el domingo pasado. El macrismo se ocupó en resaltar "el muy buen diálogo y relación con Perotti; el acompañamiento en varios proyectos desde el Senado; y en la excelente relación con Miguel Angel Pichetto". El guiño de acercamiento sirvió de poco porque Perotti y su vice electa, Alejandra Ródenas, ratificaron su apoyo al peronismo.

Cristina

En la misma ciudad de Rosario coincidirá la candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que presentará su libro Sinceramente desde las 17 en el teatro Metropolitano. Luego de la prestación saludara y dirigirá una palabras al público que podrá ver en pantallas gigantes la presentación.

Si bien Macri y Cristina estarán en Rosario, no coincidirán en los horarios. El Presidente irá bien temprano a la ciudad y la senadora llegará por la tarde. Desde ambos sectores, tanto del macrismo como del kirchnerismo, se especulaba con una foto con el gobernador electo, Omar Perotti. El retrato no será posible porque el senador salió de vacaciones hasta la semana que viene. Fue invitado a ambos actos pero no podrá asistir. "Se tomó una días de descanso después de la campaña", confirmó un vocero a BAE Negocios. La vice electa Ródenas estará presenta en la presentación del libro de Cristina.

Por la tarde, la senadora presentará su libro con la presencia de Alejandra Ródenas

En paralelo, Alberto Fernández viajará a San Juan en su primera escala como candidato presidencial donde será recibido por el gobernador, Sergio Uñac, quien acaba de ser reelegido con el 56 por ciento de los votos. Hace pocos días tomó café en las oficinas de Alberto en la ciudad de Buenos Aires, pero no se mostró junto a Cristina.

Por parte, el candidato a vicepresidente, Miguel Angel Pichetto, organiza una gira de campaña por la Patagonia junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el señalado como el artífice de la incorporación del peronismo a Cambiemos. Después del cierre de las listas de candidatos ûel sábado es la fecha límite- iniciará la primera recorrida por Río Negro y Neuquén. En Balcarce 50 están concentrados en el cierre de las listas. "La gira quedará para después del 22", garantizaron a este diario. Aún no hay nada cerrado, pero estos dos distritos patagónicos serían los primeros destinos para la caza de apoyos. "No está cerrada la agenda", reconocieron fuentes oficiales, sin descartan que se agreguen otras provincias a la lista.