La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal aseguró que el presidente Alberto Fernández "está disociado de la realidad" en medio de la crisis cambiaria y cargó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por su designación "en un tuit". También, señaló que la Argentina vive la peor situación de crisis desde 2001 e intentó restarle importancia a la discusión interna que atraviesa Juntos de cara a 2023.

"Vivimos la peor situación de crisis desde 2001, el peor ajuste. La pregunta que nos hacemos todos es quién está realmente a cargo. Esta pelea interminable, que todas las semanas tiene un capítulo nuevo entre la vicepresidenta y el presidente, no nos tiene que confundir, es el cuarto gobierno kirchnerista y nos muestra un ciclo final de fracaso, de sus mentiras", afirmó Vidal en una entrevista con Luis Novaresio en LN+.

En la misma línea, la actual diputada nacional por CABA criticó la política monetaria: "El Frente de Todos dice que la emisión no genera inflación y estamos viendo las consecuencias del 'plan platita'. Es una situación de mucha angustia e incertidumbre". También, cuestionó que “se diga que se debe a un festival de importaciones, cuando ninguna pyme sabe si dentro de los próximos días va a poder seguir trabajando”.

Esta semana corrió el rumor de un posible llamado del oficialismo a Juntos para contribuir a resolver la crisis cambiaria, debido a unas declaraciones del gobernador Axel Kicillof en un acto de Florencio Varela. "Hoy necesitamos ayuda de la oposición", expresó.

Vidal fue más tajante: “¿Acordar qué? ¿Con quién? ¿Con qué garantía de cumplimiento?”, preguntó. “Hoy no le creo a Kicillof”, arremetió contra el gobernador.

"La vicepresidenta se tiene que hacer cargo"

La legisladora señaló que Alberto Fernández "está disociado de la realidad", y responsabilizó a Cristina Fernández de Kirchner por su designación, a quien le pidió que se haga cargo de la realidad que vive el país.

"A este Presidente lo puso una fuerza política y la vicepresidenta con un tuit, y esa vicepresidenta se tiene que hacer cargo de este Presidente. No puede despegarse porque es su Gobierno, no puede mirar para otro lado, porque si este Gobierno no reacciona la situación va a empeorar, como sigue empeorando cada día, y eso trae más pobreza. Esa es la realidad".

Consultada por la crisis económica, Vidal declaró que hace falta terminar con "el plan zafar" para impulsar un plan de estabilización que conlleve una política fiscal, cambiaria y monetaria. A su vez, señaló que "el problema hoy no es Batakis", sino el frente político gobernante que "no respalda la ministra".

En ese sentido, remarcó el "cinismo" al interior del Frente de Todos: "Es cinismo, no tengo duda, el Frente de Todos es una fuerza cínica que nos ha mentido sistemáticamente para no dar las batallas en serio. Somos la derecha neoliberal que quiere venir a sacarle los derechos a los trabajadores. ¿Sabes cuantas personas formales trabajan en condiciones? 2 de cada 10. Pero no, las leyes laborales son sagradas", ironizó.

Además, cuestionó el rol de los dirigentes sociales luego del debate sobre el manejo de las asignaciones en la coalición gobernante. “¿Quién inventó el sistema de las organizaciones sociales, tercerizando los planes? Es en serio. ¿De qué fuerza política son Grabois y Emilio Pérsico? Que además de estar en las calles, ocupan cargos. ¿Eso no es cinismo?”, criticó. Mientras tanto, algunos de ellos, como Juan Grabois, comienzan a despegarse del Frente de Todos.

María Eugenia Vidal en +Entrevistas en LN+

La interna de Juntos

Vidal también se refirió a las tensiones internas por el liderazgo de Juntos de cara a 2023 y buscó minimizar cualquier tipo de interna política.

“Me río cuando me dicen que me amigué con Macri para molestarlo a Larreta”, expresó Vidal, en medio de la discusión interna de la principal coalición opositora. “No es que yo tengo más relación con uno que con otro, son vínculos distintos y ya, a esta altura, históricos”, añadió.

Vidal y su amistad con Rodríguez Larreta. Ambos compartieron gestión en el Pami durante el interrumpido mandato de De la Rúa

La legisladora comentó una reciente anécdota con el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien le mandó un mensaje de texto este miércoles por el Día del Amigo: “Él me recordó, para mi pesar, porque muestra que ya no somos tan jóvenes ninguno de los dos, que son 25 años siendo amigos”, consignó entre risas.

A su vez, Vidal reconoció que se comunicó con Mauricio Macri. “Hablamos de la situación; los dos estamos preocupados por lo que está pasando”. De esa manera, buscó restarle importancia a la discusión interna: “Mauricio es mi padre de la política. Yo me metí a hacer política por el Pro. Con los dos tengo una gran relación, que no se interrumpe por ningún matiz, pequeña diferencia, o discusión política que haya. Va más allá de eso, y ese vínculo se ha sostenido a través del tiempo”.

En provincia de Buenos Aires, Vidal apoya a Cristian Ritondo como candidato a gobernador, mientras que Horacio Rodríguez Larreta respalda a Diego Santilli. De todas formas, destacó la relación que mantiene tanto con el expresidente como con el jefe de gobierno de porteño.

Por último, rechazó la posibilidad de un acercamiento entre Juntos y el armado liberal: “No estoy de acuerdo con las propuestas de Milei", enfatizó.