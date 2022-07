El líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, afirmó que "no es momento para dar la discusión" respecto al Salario Básico Universal, sobre el que el gobierno de Alberto Fernández había aceptado dar el debate en una versión "más light".

El militante conversó con el periodista Diego Iglesias en Radio Con Vos, y analizó el panorama desde la asunción de Silvina Batakis como ministra de Economía, quien se encuentra transitando sus primeros días en el Gabinete nacional: "Todavía no logró tener una semana en la que sostener las variables económicas".

Emilio Pérsico.

"Me parece muy bien", aclaró el subsecretario de Promoción para la Economía Social sobre la iniciativa, pero consideró que en el panorama actual no es posible: "Lo primero que tenemos que hacer, porque hay una corrida bancaria de sectores que están apostando fuertemente detrás de estos intereses, es colaborar lo más posible en darle fuerza al Gobierno para que pueda resolver esta crisis, en este vendaval en el que estamos en este momento".

"Tenemos un problema de inflación, de control de dólares y de poder político. Es momento de ayudar a calmar la situación. La política está desordenada y eso trajo un desorden económico", agregó el dirigente social.

Críticas de Juan Grabois al gobierno y la respuesta de Pérsico

Una opinión distinta es la que expresó Juan Grabois en un acto público, en donde cuestionó al presidente Alberto Fernández y remarcó: "Es fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el salario universal inventá otra cosa".

"No digas que hay que calmar a los mercados, vení y calmamos a nosotros. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina", apuntó, y agregó: "Prefiero decir estas cosas ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos".

En respuesta a los dichos de Grabois, Pérsico aclaró en Radio Con Vos que no ve "un escenario de saqueos en la Argentina". Y justificó: "No los hay desde hace mucho tiempo, porque hay un nivel de ayuda social que no lo genera. Ni en el Gobierno anterior ni en este. No creo que esté ahí el problema. Es opinión de Juan y la respeto".