A pocas horas de un nuevo paro decretado por la CGT contra el gobierno de Mauricio Macri la unidad en acción marcará algunas horas de tregua intersindical que se traducirá en calles vacías y freno de labor productiva. Ratificada la adhesión de los cuatro gremios de ferrocarriles, el esquema de transportes que incluye a colectivos, subtes, aviones y comercios, entre otros servicios, será decisivo para enmarcar la adhesión a la huelga. La jornada contará con cortes y ollas populares en distintos barrios además de la expresión de los sectores de izquierda con movilización propia.

"Los lugares que transitan los trabajadores van a estar vacíos en protesta de un gobierno que destruyó todo", resumió Héctor Daer, secretario general de la CGT en declaraciones a la prensa. El líder de la Asociación Obrera Textil y secretario general de una de las 62 Organizaciones Peronistas, Hugo Benítez, salió al cruce de la presunta "mansedumbre" de Azopardo que disparan los bloques del Frente Sindical y otras centrales como las CTA. "Se peticionó reiteradamente el aumento del salario mínimo, gestionamos un incremento de emergencia para las jubilaciones y asignaciones sociales pero a la fecha no hubo una mínima respuesta satisfactoria a estos planteos".

A la hora de dejar atrás debates internos de la CGT y ponderar la coyuntura Héctor Daer consideró que se llegó a esta instancia "por la saturación de las actividades y porque hay muchos gremios que están teniendo dificultades para proteger el poder adquisitivo del salario".

El arco combativo del Fresimona y la Corriente Federal (CFT) que no dejó pasar la previa al paro nacional para apuntar reproches, como reseñó BAE Negocios el lunes y sumará su dinámica de reclamo a los denominados "Cayetanos": Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa y Somos Barrios de Pie que dispondrán ollas populares en los barrios "para acompañar el paro nacional y visibilizar la situación de hambre y exclusión que se vive", aseguraron. Esteban "Gringo" Castro, líder de Ctep, relató a este medio que "tenemos una gran fuerza en la Argentina que es la que tienen los trabajadores y las trabajadoras de parar el país. Los grupos económicos quieren debilitar ese poder y no lo han logrado. El 29 va a ser un paro rotundo con una adhesión fuerte".

El Movimiento de Acción Sindical Argentino ratificó ayer su adhesión justificando que "el gobierno debe tomar nota de la grave situación que está atravesando el pueblo y actuar en consecuencia. Los argentinos la están pasando mal, el que trabaja no llega a fin de mes, el que no trabaja no encuentra. La destrucción de la industria nacional deja a miles de familias sin sustento diario y con los índices de inflación, el salario se licúa cada vez más". Dentro del MASA se encuentran, entre otros gremios, peones de taxis, Asociación Personal Legislativo, y el sindicato de las telecomunicaciones.

Por su parte, el Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero realizarán distintos cortes: puente Pueyrredón; el de La Noria; en Panamericana; Acceso Oeste; y en la avenida 9 de Julio y Corrientes. Asimismo realizarán un acto a las 11 en el Obelisco.