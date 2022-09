El ex presidente Mauricio Macri fue amenazado de muerte a través de Twitter. Así lo afirma una denuncia que sus custodios presentaron ante la Justicia el jueves de la semana pasada, mismo día en que se llevó adelante el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner frente a su casa.

El personal que custodia a Macri denunció el jueves pasado que el referente del PRO fue amenazado de muerte a través de la red social Twitter. No sólo fue el mismo día del intento de magnicidio, sino que la causa también quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, que investiga a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado a la ex presidenta.

"¿Cuánto me pagan por ir a matar a Macri y a la mierda que lo rodea?", escribió el usuario @Luisanfer2442, quien en su perfil muestra que se llama "Luis Fernández" y que nació el 10 de septiembre de 1972. La cuenta, cuya ubicación dice que es de Las Heras, Santa Cruz, fue deshabilitada. El mensaje era del 30 de agosto, la denuncia se presentó el jueves 1 de septiembre.

La Dirección General de Seguridad Presencia Y Protección de Estado de la Superintendencia de Seguridad y Custodia, dependiente del Ministerio de Seguridad, fue la que presentó la denuncia.

El organismo protege a Macri por tratarse de un ex presidente y el ex mandatario no fue el único que se llevó mensajes intimidatorios de este sujeto.

Anteriormente el individuo había apuntado contra el fiscal de la causa Vialidad, Diego Luciani, y los jueces que están con la misma además de amenazar a la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso.

"Estoy pidiendo plata, para irte a matar a vos, a Luciani y a los jueces", el 23 de agosto el mismo usuario a la dirigente del PRO.

Investigación por el intento de atentado a Cristina Kirchner

Los peritos que analizan el teléfono celular de Brenda Uliarte, detenida por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lograron desbloquear un documento encriptado y analizaban su contenido, al tiempo que se intenta determinar de qué vivían ella, Fernando Sabag Montiel y su grupo de amigos.

A una semana del intento de magnicidio contra la Vicepresidenta, los investigadores de la causa a cargo de la jueza Capuchetti y del fiscal Carlos Rivolo terminaron de descargar los datos y archivos de la segunda detenida en el caso y desbloquearon un documento encriptado, explicaron a Télam fuentes del caso. En total se analizan 120 gigabytes de información, se indicó.

La joven de 23 años se había negado a proporcionar la clave del celular durante su declaración indagatoria en la que dijo ser inocente y respondió preguntas de su defensor oficial Gustavo Kollman, centradas en demostrar que ella no estaba al tanto del propósito de Sabag Montiel cuando la noche del jueves de la semana pasada gatilló un arma hacia el rostro de la Vicepresidenta.