El ex presidente Mauricio Macri aseguró hoy que las medidas económicas tomadas por el ministro Sergio Massa en lo que se refiere al dólar Qatar, solo equivalen a "patear la pelota para adelante y no resolver los problemas de fondo de la Argentina que está a la deriva".

En diálogo con Radio Mitre Córdoba, Macri aseguró que “nadie va a venir a invertir en un país con sindicalistas como los Moyano y el ‘Pata’ Medina, tampoco en un país con 15 tipos de dólares”.

En relación a la gestión de Alberto Fernández, el ex mandatario enfatizó que "no hay plan” económico, mientras “el Presidente se vanaglorió de no tener plan, de no tener rumbo, y eso generó una pérdida total de la confianza” y agregó: “Metieron impuestos a todo el mundo, regulaciones y logrando ahuyentar a todo el mundo no solo a los inversores".

“Hoy no gobierna nadie, ni Alberto Fernández, ni Cristina Kirchner, ni Massa: hoy solamente transcurren, generando parches, tratando que no se le acaben los dólares”, evaluó y pidió a la población “no creerle más a los vendedores de asado gratis y espejitos de colores, que se han robado el futuro con ideas que han fracaso en todas partes del mundo”.

Al mismo tiempo que afirmó: “Sin confianza, el motor de la inversión que te lleva al empleo no se genera" y concluyó que lo que "hace falta es sentarse el equipo económico de este Gobierno y decir 'vamos a empezar a corregir los desbarajustes que hemos armado desde que tomamos el poder'”.

De cara a las elecciones 2023

Macri se refirió a una presunta interna con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en las elecciones presidenciales del año que viene y aseguró que "no se anotó" para las PASO: "Es momento de pelear por las ideas y los valores, no por la propia”, a la vez que aclaró: “Fomento la candidatura de Horacio (Rodríguez Larreta), de Patricia (Bullrich), Maria Eugenia (Vidal) y los radicales que se quieran anotar, porque creo en la sana competencia”.

Aún así, el ex mandatario y línea fundadora del PRO, remarcó que “Juntos por el Cambio adquirió experiencia, tiene vitalidad y va a tener un mandato global, porque en 2015 había mucha negación de la realidad. Ahora todos tomamos consciencia de que esa joda de vivir de arriba tenía patas cortas y ahora hay que volver a trabajar”, además insistió en que el año que viene van a "empezar una nueva era" y desde el espacio necesitarán que los jóvenes los "acompañen porque sino nada tiene sentido".

“No soy optimista sobre el presente, pero sí sobre el futuro, porque hay claridad. Lo que cambió somos los argentinos, que empezamos a ver con claridad que si no apostamos a la cultura del trabajo, una sociedad meritocrática, competir, que cada uno encuentre su lugar y sea protagonista, que pongamos al Estado en un lugar donde no nos sofoque”, finalizó.