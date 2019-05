El diputado kirchnerista y ex ministro de Economía Axel Kicillof insistió hoy en que le "gustaría" ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero evaluó que "frente al desastre que deja (el presidente Mauricio) Macri, hay que despojarse de las ambiciones personales en pos del armado de un gran frente electoral".

El ex funcionario sustuvo que si le preguntarán en lo personal, es obvio que le gustaría ser candidato, al mismo tiempo que señaló qeu sería mezquino poner sus intereses por delantes del desastre que dejó Macri. "Creo que hay que despojarse de cualquier ambición personal en pos de un armado electoral que contenga a todos", aclaró en FM Futurock.

Además. Kicillof aclaró que definir las candidaturas más adelante no implica sacarse el problema, sino "tener en cuenta que si uno invita a otro dirigente con nombres ya establecidos, la invitación sería tramposa".

En consecuencia, insistió que en lo personal, le resulta fascinante todo lo que hay que hacer en la provincia, a lo que aclaró que "en este contexto creo que habrá prioridades, lo primero es que todos coman, que los chicos vayan a la escuela; es un desafío enorme lo que se viene para el próximo gobierno por el desastre que está haciendo Macri". Agregó que "igual desafío depara lo nacional, y por eso yo colaboraré donde sea más útil, teniendo en cuenta esto de resolver primero, las urgencias básicas".

Axel agregó que en el "trabajo" que desarrolla en la provincia observa que "Cristina (Kirchner) es la dirigente política por excelencia, ha soportado todo tipo de presión y eso también se está valorando mucho, porque en ese contexto ha sido respetuosa de la democracia y ha sido genuina siempre sin valorar los costos personales".

Asimismo, volvió a responsabilizar al Fondo Monetario Internacional ( FMI) de haber "prestado dinero a un partido, a un político y no al país", en referencia al presidente Macri; y relató que en la exposición que brindó la semana pasada en el Wilson Center, en Washington, pidió que "le pregunten a Macri qué va a hacer estos seis meses que le quedan de gobierno, y que no se caiga en la trampa de preguntarle todo el tiempo a una fuerza que no es gobierno qué hará para resolver el problema que está dejando la conducción actual".