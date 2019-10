Roberto Lavagna y la culpa de los fracasos

"Los argentinos estamos mal y podríamos estar mucho mejor. Muchos jóvenes que se van, muchas familias que se van o quieren irse. Tenemos la obligación de mostrarles que hay un futuro mejor, que hay un futuro distinto y eso no se hacer con marketing o discursios vacíos de contenido. Dejar de burlarse de los argentinos y asumir los fracasos, que permiten cambios. Es la clase política entera los que asumiendo ese estancamiento de muchos años los que acepten modificar sus comportamientos. Consenso Federal está dispuesto a eso".

Macri y el dedito acusador

"Lamentablemente vimos que volvió el dedito acusador del kirchnerismo, el atril, la canchereada. El kirchnersimo no cambió, por más que se oculte, es lo mismo. Por lo cual, esto depende de nosotros. Sabemos que tenemos problemas pero vovler a traes los problemas del pasado no nos va a ayudar. Tenemos otra cultura del poder, hemos modernizado a la Argentina, hemos mejorado la educacion, hemos vuelto al mundo. Si pudimos hacer todo eso, ¿cómo no vamos a poder arreglar la economía?. Pero tres años y medio es muy poco tiempo para enderezar décadas erróneas.Depende de nosotros. Yo estoy convencido de que podermos. Este octubre histórico nos tiene que encontrar dando la vuelta a la historia para siempre. Los espero a todos".

Alberto Fernández y la piedra

"Dos mil puntos de riesgo país y hemos vuelto al mundo. Qué raro lo que dice el Presidente. Pero así estamos, otra vez nos endeudaron, otra vez cerraron empresas, otra vez empujaron a la clase media a la pobreza. Lo que hacencada vez que llegan al poder y después, nos quieren hacer creer que cada 10 años chocamos con la misma piedra. La piedra son ellos. Somos un puebo maravilloso de gente que enseña, de gente que aprende, de empresarios que invierten para dar trabajo y de gente que trabaja honestamente. Nos hemos caído muchas veces, tropezamos muchas veces con esa piedra. Yo estoy seguro que entre todos y todas, podemos cambiar la Argentina podemos ponerla de pie. Ese es el compromiso que tenemos, darle trabajo a todos. Volver a la Argentina productiva. Yo se que cuento con ustedes, cuenten conmigo".

Nicolás Del Caño y la juventud

"Quiero dirigirme especialmente a la juventud. A esos millones que tienen empleos precarios que no tienen derecho a casi nada. A los que ven peligrar su derecho a estudiar porque tienen que trabajar más horas porque la plata en su familia no alcanza. A los que lograron tener una profesión en base a su esfuerzo pero no son indiferentes a los que sucede a su alrededor. La técnica y el conocimiento permitirían no solamente reducir el hambre y la desocupación, sino que también reducir la jornada laboral y que todos tengan un trabjo estable que permita estudiar. Nosotros hicimos esta campaña a pulmón. Con el esfuerzo de miles y miles que queremos un futuro que merezca ser vivido. Apoyanos con tu voto para que la izquierda sea más fuerte".

Juan José Gómez Centurión y los viejos valores

"El fracaso sistemático de la Argentina es de naturaleza política porque es la clase política la que abandonó los valores clásicos que hicieron de este país un país que asombró al mundo. El primer valor a recuperar es en el marco de la vida del niño por nacer. Si en la Argentina no hay el derecho de la vida no existe ningún otro derecho. Los políticos debemos ser conscientes de que si no somos capaces de defender la vida del ser más inocente y precario podramos defender la vida de cualquier habitante. Los valores están para que se jueguen adentro de la sociedad y que vuelvan a traer esos viejos modelos de la Argentina exitosa. La austeridad, la capacidad de gestionar como propone el Estado, el funcionario público como modelo"

José Luis Espert y la falsa grieta

"Un ciudadano común, como vos. Sin experiencia política previa, sin haber sido funcionario nunca de ningun gobierno. La gente votó dentro de la grieta en las PASO, una falsa grieta por la enorme similitud entre el gobierno de cambiemos y el kirchnerismo. La cantidad de medidas económicas que han tomado son muy similares a ambos. El gobierno de Cambiemos probablemente no pudo evitar que volviera el kirchnerismo. Nosotros lo podemos hacer".