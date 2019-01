Tras el anuncio del Gobierno porteño sobre el uso de las pistolas de descarga eléctrica Taser en el subte, los metrodelegados informaron que realizarán protestas públicas ya que consideran que el hecho es "una locura" y advirtieron que realizaron consultas con organizaciones defensoras de los derechos humanos para realizar una acción de rechazo conjunta.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Subte, Roberto Beto Pianelli, aseguró que el uso de este tipo de armas "no es solo un problema de los trabajadores del subte sino de todos los usuarios y toda la sociedad", agregó.



Tal como lo hicieron Horacio Rodríguez Larreta, y Diego Santilli, el presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña, Daniel Presti, defendió hoy la iniciativa asegurando que lo que buscan lograr es "cuidar la vida no solamente de la victima sino además del victimario con armas no letales".

Se trata de una cuestión que la Justicia "ya ha resuelto, así que lo tomo como un hecho más del plan integral de seguridad pública" en Buenos Aires, agregó.

Opinó además que en materia de seguridad "lo ideal y siempre, es trabajar fuerte en la prevención y en ese sentido que no se llegue a la comisión de un delito".

Metrodelegados

Al anunciar las medidas contra el uso de las pistolas, Pianelli aseguró que el sindicato realizará una campaña pública que involucrará a los usuarios de los subterráneos. "Es una locura total. No entienden el peligro. Una acción de ese tipo puede generar un caos en el subte. Están manejando una violencia inconcebible", dijo el sindicalista a El Destape Radio.

Explicó que en el subte "hay poca posibilidad de robo tradicional, como para que la policía tenga que utilizar este tipo de armas, que "van a generar mayores niveles de violencia", aventuró.

"Lo están planteando (desde el gobierno) con un sentido como si fueran de juguete, que no producen nada, y no es así, pueden llegar a ser letales", advirtió el sindicalista.

Por su parte, otro de los metrodelegados, Néstor Segovia, consideró que "la solución" a los robos en el subte "no es poner pistolas eléctricas sino, por lo menos, cuatro policías por estación".

Entrevistado por Radio con Vos, sostuvo que los metrodelegados reclaman "desde hace años la necesidad de cuatro policías por estación, porque (los delincuentes) ahora se escapan porque no hay miembros de la fuerza policial".

Además, recordó un episodio de éxito, que fue cuando se inauguró la Línea H, en donde hubo presencia policial en sus inicios: "El único lugar donde no había robos" era en esa línea, según Segovia.

"No somos Brasil: creo que estamos a tiempo de solucionar el tema de la seguridad, pero hay que profesionalizar a la policía", consideró Segovia, porque "las Taser —cuestionó— van a ser para reprimir a los trabajadores".