La vicepresidenta Gabriela Michetti deslizó que le gustaría volver a compartir una fórmula con el presidente Mauricio Macri en 2019 porque es "lindísimo trabajar a su lado". Luego de que referentes del radicalismo manifestaran la posibilidad de que la UCR compita con candidatos propios dentro de Cambiemos, la titular del Senado se refirió a su situación de cara a los comicios del año próximo.

"Todavía no tengo ni idea de eso", se sinceró la referente del PRO al ser consultada en ese sentido. En diálogo con La 990, Michetti recordó el camino que recorrió junto a Macri, a quien acompañó entre 2007 y 2011 como vicejefa de Gobierno porteño.

"Siempre lo he acompañado a Mauricio, me interesa estar al lado de él. Me parece lindísimo trabajar a su lado. Siempre decimos que somos como hermanos a esta altura: él dice que es mi hermano mayor", remarcó la vicepresidenta.

Respecto a la posibilidad de que se repita el año que viene el binomio que ganó las elecciones presidenciales de 2015, expresó: "Veremos si da para hacer eso u otra cosa. Lo iremos analizando, pero por ahora no hay ninguna conversación al respecto".

Días atrás, luego de una reunión del Comité Nacional de la UCR, el secretario general del partido, José Cano, había advertido que "estará en la mesa de debate la posibilidad de participar con una fórmula propia", aunque también había señalado que el radicalismo "tiene hombres y mujeres que pueden en un esquema integrar una fórmula".