Con metáforas y comparaciones severas, el camionero Hugo Moyano fustigó al Gobierno luego de la movilización del 4A que comandó el sector sindical que lidera. "La mafia son nenes de pecho al lado de los tipos", remarcó sobre la administración Cambiemos. El también presidente de Independiente propuso lograr acuerdos en la oposición "para cambiar la historia", además de definir al escenario económico y social como "insostenible", tampoco se ahorró párrafos para la injerencia del Ejecutivo Nacional en la Justicia.

"La gente pierde el trabajo, los comerciantes cierran, no hay ventas. Se redujo el consumo de la sociedad. Lo más lamentable es que uno escucha a los funcionarios, o al mismo Presidente decir que van a seguir el mismo camino", resumió Moyano en diálogo con Horacio Embón por Radio Brisas. A la hora de mensurar el año electoral pidió que la sociedad preste atención "para no cometer el error de volver a elegir un Gobierno como este, porque caso contrario no habrá futuro para los argentinos". El camionero expresó también que el endeudamiento con el FMI no es casual sino premeditado "ya que el Presidente es un instrumento del poder dominante". Respecto a empresas y trabajadores resumió que hay situaciones récord, como el pedido de procedimiento preventivo de crisis que solicitó Coca Cola, asterisco donde también se refirió al caso de OCA "terminaron de pagar la semana pasada el sueldo de febrero. Hay situaciones muy complicadas generadas por las políticas de un gobierno que nos lleva a la ruina, al desastre total".

Dentro del panorama que trazó el dirigente sindical transportista también se incluye la injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial. "Ya lo hemos denunciado. Eran vox populi las presiones y los aprietes de la gente de la AFI a los jueces. Todo armado lo que tenían cuando decían que iban a detener a Pablo Moyano", apuntó.

"Tuvimos la suerte que un juez tuvo la personalidad y agallas para soportar la presión para decir la verdad, si no se iba a cometer una injusticia. Nadie puede creer esas acusaciones, si hubieran encontrado algo ya lo hubieran metido en cana".