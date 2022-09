Con más de 120 días el conflicto en el sector de neumáticos se detonó, no sólo en la falta de acuerdo paritario, sino que ahora los decibeles ascendieron a la disputa pública por el nivel de los salarios. Mientras los empresarios señalan que la producción de cubiertas mermó en un 40% y apuntan a la intransigencia sindical como escollo para no sellar la paritaria, desde la compañía Fate su titular Javier Madanes Quintanilla aseveró que un trabajador cobra $350.000 por mes.

La respuesta del Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático (Sutna) no se hizo esperar. “Si hablamos de un operario calificado, un armador cobra 605 pesos la hora, que alguien nos explique como hace para llegar a 370.000 pesos por mes”, señaló a BAE Negocios Alejandro Crespo, secretario general de esa organización.

“Una persona tendría que trabajar 611 horas al mes, 150 horas por semana. No sólo no está permitido por la ley, sino que es físicamente imposible. Un trabajador no llega a cobrar la mitad de lo que dice Madanes”, aseveró.

El Sutna reclama desde hace semanas firmar la revisión paritaria para llegar al 71% y que las horas extras se paguen al 200%, tanto para el personal que trabaja los fines de semana como aquellos que cumplen más de 40 horas semanales de labor.

Fate es la única empresa nacional del sector, y junto con Pirelli y Bridgestone, ocupan el sector patronal en la discusión por el convenio de salarios que ya demandó la intervención directa del ministro de Trabajo Claudio Moroni y en su momento la gestión del por entonces titular de Desarrollo Productivo Daniel Scioli. Ninguna gestión oficial empero, acercó a las partes.

Luego de los dichos de Madanes desde el único sindicato clasista del movimiento obrero nacional le respondieron que el empresario falta a la verdad. “Cuando declaró eso se pisó los cordones, no sólo miente sino que provoca. Es más los trabajadores estamos dispuestos a mostrar nuestros recibos de sueldos”. Además remarcó que en sus dichos el empresario habla por las 3 empresas del sector.

El Sutna apenas comenzó el conflicto paritario alertó que las empresas no sólo tuvieron ganancias en pandemia, sino que además fueron beneficiadas por las medidas económicas del Gobierno respecto a dólar y comercio exterior. Incluso sustentan que el precio de las cubiertas en plaza es a nivel internacional como que los costos laborales las compañías los asumen en pesos.

En su momento la Secretaría de Comercio le requirió informes sobre comercialización de neumáticos a las empresas observando desfasajes entre precios, costos y beneficios.

Costos y ganancias

Crespo apuntó que “las patronales han incrementado en forma histórica sus ganancias” y el reclamo por el pago de horas extras se condice con el personal que trabaja los fines de semana o supera las 40 horas por semana de labor.

Las críticas del Sutna no sólo se enfocaron hacia las empresas sino que apuntan al Gobierno. “Todo lo que estamos comentando tiene lugar ante un ministerio de Trabajo y un gobierno que ordenó que trabajemos como esenciales durante toda la pandemia, exponiendo a nuestras familias cuando no había siquiera vacunas y ahora permite que las patronales guarden la materia prima, comprada a dólar oficial bajo el argumento que debían abastecer las gomerías de todo el país y realizar exportaciones que permita el retornos de dólares”.

El Sutna desarrolla por estas horas otra etapa de su plan de lucha con paros en las tres empresas del sector. El miércoles 7 en el ministerio de Trabajo habrá otra audiencia por el conflicto.