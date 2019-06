El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó que no quiere ser "el presidente de la venganza", al tiempo que sostuvo que "los jueces van a tener que explicar al sistema institucional argentino" el contenido de sus fallos y descartó una eventual reforma constitucional.

Fernández encabezó un acto en la provincia de San Juan acompañado por el gobernador local, Sergio Uñac, y el presidente del PJ, José Luis Gioja, con el que dio inicio a una gira de campaña por todo el país.

"No vengo a vengarme de nadie, pero vengo a hacer la República que ellos declaman, pero todos los días humillan", afirmó durante el acto, luego de aclarar sus dichos respecto de la revisión de las sentencias judiciales de los últimos tres años.

Al respecto, el dirigente señaló: "Cuando alguno se rasga las vestiduras porque yo digo que los jueces van a tener que explicar lo que escribieron, no me lo van a tener que explicar a mí, se lo van a tener que explicar al sistema institucional argentino, al Consejo de la Magistratura, a quien corresponda".

"Si la pregunta es si Alberto Fernández tiene vocación de venganza sobre los jueces, la respuesta es que no; no tengo vocación de venganza", agregó el postulante presidencial en un discurso con el que se diferenció de las expresiones de distintos referentes y simpatizantes del kirchnerismo. El intelectual Mempo Giardinelli propuso, días atrás, "que el actual Poder Judicial de la Nación sea declarado en comisión por el Estado Democrático, con un hiato jurídico de entre seis y dieciocho meses", para luego conformar un nuevo sistema de justicia. Fernández aseguró también que no promoverá una reforma de la Constitución Nacional en caso de llegar a la Presidencia, como planteó el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni.