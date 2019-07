En plena campaña electoral, el presidente Mauricio Macri viajó ayer a la provincia de Entre Ríos para repudiar en persona el ataque contra el intendente del distrito de Basavilbaso y candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gustavo Hein, a quien días atrás le incendiaron el auto en el garage de su casa.

Antes de participar de la 54° Cumbre del Mercosur, Macri visitó por la mañana el frigorífico Alberdi de la localidad entrerriana de Oro Verde, donde destacó algunas de las medidas de su gestión, puntualizó que "todas estas trasformaciones, cuando son de raíz, no se hacen de un día para el otro" y admitió que "este último año especialmente fue duro". "Lo que vivió Gustavo Hein realmente es algo que no existe para la política, no queremos ese tipo de violencia. Lo que queremos es dialogar, escucharnos, trabajar en equipo", agregó el mandatario, en medio de las acusaciones de referentes del Frente de Todos por la supuesta campaña sucia que están llevando adelante desde el oficialismo nacional.

Aunque un día antes, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseveró en un programa televisivo de la señal TN que "un ultra k" estuvo detrás del incendio del vehículo de Hein, ayer, el jefe comunal de Basavilbaso prefirió mostrarse más cauteloso en un reportaje que le concedió a Elonce TV. "Fue un acto de intolerancia que hoy tenemos que repudiar", subrayó Hein. Y aclaró: "No puedo enjuiciar al peronismo porque éstas son personas aisladas".

"Ella no puede hablar en nombre de todo el partido político", agregó Hein sobre las declaraciones de Bullrich. Y destacó el rápido accionar de la Policía de Entre Ríos, del vicegobernador, Adán Bahl, y de la ministra de Gobierno, Rosario Romero; y especialmente remarcó el acompañamiento Macri y el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio.