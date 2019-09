Más allá de la votación en el Congreso para la ley de emergencia alimentaria, la relación del Gobierno y el núcleo duro de las organizaciones sociales sigue en cortocircuito. De hecho, ese foro negó un encuentro con la primera línea del ministerio de Desarrollo Social, que en versión oficial había tenido lugar en la víspera. "No tuvimos ninguna convocatoria del viceministro Carlos Pedrini. Tenemos contacto con funcionarios de menor rango, quienes tienen directivas para intentar alguna solución, por ejemplo respecto a los alimentos que no se entregaron en agosto", le aseveró a BAE Negocios Silvia Saravia, referente de Barrios de Pie. Tanto esa falange piquetera como el Polo Obrero ratificaron la alternativa de llevar adelante un acampe por 72 horas frente a la cartera al mando de Carolina Stanley mientras que en ese ministerio se remarca que "continuarán dialogando" para evitar tal protesta.

Para Saravia las razones para mantener latente el acampe, abundan por estas horas, en esa tónica explicó "por ejemplo tenemos dudas sobre la calidad de los alimentos. Pedimos que nos entreguen leche en polvo. También hay dificultades con compañeros que vienen desarrollando labor comunitaria, percibiendo salario social complementaria y que sin razón se dejó de pagarles", señaló.

Por su parte, desde el Polo Obrero el dirigente Eduardo Belliboni además de negar el encuentro con Pedrini detalló que el acampe de 72 horas está vigente ratificando que el martes junto al sindicalismo combativo se activarán piquetes en todos el país, cortes en los accesos a la Capital Federal y una marcha a Plaza de Mayo.

"Los reclamos se desarrollarán junto al sindicalismo combativo", le aseguró a la agencia NA y acotó que "la asamblea votó por la continuidad del acampe, estamos a la espera de nos llamen".

La perspectiva de Silvia Saravia tampoco reboza en optimismo de acuerdo a los resultados que derivan de los sucesivos encuentros para tratar de agilizar las medidas de emergencia en la crisis que se incrementa con el correr de los días y "se puede apreciar en cada comedor popular. No es la primera vez que los funcionarios asumen un compromiso y no lo cumplen, se comprometen a resolver un tema y está a la vista de todos que no lo hacen", denunció.

Tanto Belliboni como la dirigente de Barrios de Pie, en el sector que respalda la candidatura presidencial de Roberto Lavagna, enfatizaron dos puntos más que preocupantes en cuando a dinamizar la entrega de comida a esas organizaciones: "Los plazos no se respetan ni siquiera en emergencia, hay comedores que hace más de dos meses que no reciben alimentos".

Cayetanos

Tras la aprobación de la ley de emergencia en Senadores, el dirigente de la CTEP Gildo Onorato se refirió a la labor que demandará superar la crisis y lograr el objetivo del acceso al trabajo digno. "El gobierno de Macri ya no tiene tiempo, capacidad y, mucho menos legitimidad para revertir esta situación. De todas maneras, todos estos problemas quedarán pendientes de resolver. Es fundamental terminar con el subsidio, recuperar el paradigma del trabajo, ya que es este el único y verdadero ordenador social. Todos queremos que las familias argentinas coman en sus casas y eso se logra solo generando trabajo digno. Los movimientos populares estamos convencidos que ese es el camino que tenemos que tomar", remarcó Onorato.

Desde el espacio donde la Ctep coincide con Barrios de Pie Somos, la Corriente Clasista y Combativa ( CCC) realzan que están unidos sobre propuestas concretas, habitando los mismos barrios compartiendo las mismas vicisitudes y "hermanados en paz, porque no se trata de cifras que se tiran al aire en estadísticas o como si nada. Hablamos de compañeros que conocemos y abrazamos". Mientras hay coincidencias básicas de los reclamos, el núcleo piquetero duro y los Cayetanos mantienen sus diferencias en "cómo gestionar el diálogo con el Gobierno". Estos últimos aseguran que no les hace mella la "calificación de dialoguistas" que les disparan referentes del sector duro, que incluso les imputaron en las últimas jornadas "alineamiento político al Frente de Todos" e incluso expectativas de participación en futuros equipos de gobierno.