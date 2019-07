Tras la última prueba que se hizo del escrutinio provisiorio el sábado pasado, el apoderado del PJ, Jorge Landau, mantuvo sus críticas al nuevo sistema que se usará en las PASO, y remarcó que "el software no fue auditado" y que no existe "seguridad de que no pueda ser hackeado".

"Es todo una gran improvisación, tenemos mucho temor de que esto pueda funcionar mal. Lo grave es que todo se busca hacer entre gallos y medianoche", se quejó Landau en declaraciones radiales. Para el dirigente, "el alcance del simulacro electoral del sábado fue limitadísimo". "Los telegramas van a seguir publicándose en la web pero no van a tener el mismo contenido", puntualizó, mientras que agregó que "la imagen del telegrama que sale escaneado de la escuela no es la misma que se usa para contar los votos en el escrutinio provisorio".

Según Landau, "el telegrama escaneado no va a ser el mismo que tenga el data entry en la pantalla", sino que "es una elaboración de Smartmatic", la empresa que en la última licitación desplazó a INDRA, la cual se venía encargado del escrutinio provisorio de todas las elecciones desde fines de la década del noventa.

"Lo que no quiero es que esa noche tengamos una versión equívoca de lo que sucedió en el cuarto oscuro", remarcó el dirigente, quien también recordó que "el apoderado de Roberto Lavagna" vio que "un telegrama que se mandó desde una escuela de Barracas nunca llegó".