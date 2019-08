La elección del próximo domingo definirá poco y nada en lo inmediato pero servirá como escenario para descartar contrincantes que no lleguen a la cantidad de votos necesarios para competir en las generales de octubre. Ninguno de los partidos puso en juego una rivalidad interna. Eso significa que más que una primaria pasará a ser como una primera vuelta. La extrema polarización que marcarán las urnas excluiría al votante de tener que acudir a la segunda vuelta como sucedió en los comicios de 2015. Es muy probable una definición el 27 de octubre, aunque algunos analistas no descartan un balotaje. "Si bien el favorito es Fernández y fue creciendo en el último tramo de la campaña, no significa que gane en primera vuelta. La probabilidad del balotaje no se puede descartar con el escenario que se tiene hoy", dijo a este diario el consultor Raúl Aragón. En Cambiemos, pero sobre todo en Balcarce 50, estiman que el próximo presidente quedará definido en las generales de octubre.

La performance de los candidatos en las provincias empieza a ser definitoria en esta primera elección por el caudal de votantes. Hay siete distritos que encabezan la lista de los favoritos a ganar y que fueron clave en el triunfo de Mauricio Macri hace cuatro años. Abarcan más del 73 por ciento del padrón electoral. La Casa Rosada ve con atención a ocho provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, CABA, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán, y Salta.

El objetivo de Juntos por el Cambio y del Frente por Todos es ganar la Buenos Aires. No solo por el caudal de votos que significa 11.867.979 electores (representa el 37%) sino porque la gobernación quedará definida sin balotaje. Por eso en su momento, la gobernadora Vidal planteó la posibilidad de desdoblar las elecciones ante la mala imagen de Macri en PBA. Una victoria de Macri-Pichetto en las PASO está lejos de los pronósticos de Juntos por el Cambio. Si bien es una incógnita cómo se definirá la elección bonaerense, estiman que la fórmula Fernández-Fernández quedará arriba por 6 o 7 puntos. "Nadie sabe bien", aclara un vocero del macrismo.

En Córdoba el panorama es totalmente diferente. La puja será totalmente distinta a 2015. En la primera vuelta, Macri llegó al 53% y en el balotaje consiguió 71%. Ahora los votos que había conseguido Sergio Massa (20%) podrían inclinarse hacia Fernández. El problema para el Gobierno no es esta provincia donde espera superar el 50% con una diferencia de 20% sobre el segundo, sino Santa Fe. "Vemos una paridad. El triunfo de Macri dependerá si Lavagna supera el dígito", analizan en la Rosada sobre el distrito que ganó el peronismo de la mano de Omar Perotti. En cuanto a Mendoza, pronostican una diferencia de 15 puntos, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires estiman entre 15 y 20 puntos. En Entre Ríos, Macri podría ubicarse 10 puntos arriba de Fernández, mientras que en Salta hablan de una paridad entre ambos. "Dependerá si Juan Manuel Urtubey lo empuja a Roberto Lavagna", señalan las mismas fuentes.