El Tribunal Oral Federal 4 condenó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido a cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta en el marco de la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas el 22 de febrero de 2012. El ex funcionario está detenido desde fines del año pasado por otras causas de corrupción, y ésta se convierte en su primera condena en un juicio.

Los jueces Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y Gabriela López Iñiguez también pidieron el desafuero de De Vido a la Cámara de Diputados -que ya le quitó sus fueros en otra causa-, para que pueda cumplir con la condena de prisión en su contra.

En su fallo, el Tribunal decidió absolver al ex ministro de Planificación Federal por el delito de estrago culposo, esto es, el accidente de la tragedia ferroviaria de Once. La condena a prisión, que también incluyó la inhabilitación perpetua sobre De Vido para ejercer cargos públicos, fue por la administración fraudulenta de los subsidios que recibía la concesionaria TBA, que tenía a cargo el tren Sarmiento.

En el mismo veredicto, cuyos argumentos se darán a conocer el próximo 10 de diciembre, los magistrados absolvieron a Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), el otro de los juzgados en este segundo juicio por la tragedia.

Tras escuchar el veredicto que dictó el Tribunal en la denominada Sala AMIA, los familiares de las víctimas que se acercaron a los tribunales de Comodoro Py festejaron la decisión y recordaron a las víctimas.

El juicio a De Vido comenzó hace un año y luego de que el Tribunal Oral Federal 2, que hizo el primer debate en el que se condenó a ex funcionarios y empresarios, ordenara investigarlo, ya que no lo había hecho en primera instancia el juez federal Claudio Bonadio.

Luego de que se den a conocer los argumentos, el ex ministro tendrá la chance de apelar a la Cámara Federal de Casación Penal, que no tiene plazos para resolver si confirma o no la condena impuesta por el Tribunal 4.

"Por arte de magia o mejor dicho por arte de Macri me metieron por la ventana" en el juicio, se quejó el ex funcionario al brindar sus últimas palabras a los magistrados antes de la lectura del fallo. También indicó que el ministro de Justicia, Germán Garavano, y "alguna diputada nacional", en referencia a Elisa Carrió, también pidieron su detención.

El discurso del ex funcionario fue emitido desde el penal de Marcos Paz, donde cumple prisión preventiva desde noviembre del año pasado por otras causas.

"Este juicio es la primera consecuencia directa. Sé donde estoy y el motivo por el que estoy aquí. Es una decisión política de Macri", acusó De Vido, que recordó que sus "maestros políticos y consejeros" fueron los ex presidentes Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner.

También disparó contra el fiscal de juicio Juan García Elorrio porque ûsegún dijo- "su falta de independencia ante testigos trascendentes daba toda la impresión que tenía su alegato final cuando empezó el juicio". Aunque sin nombrarla, también hizo referencia a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por su conducta "ruin, miserable, agraviante, tendenciosa, falsa y mentirosa".