Con la intención de despegar al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de las recientes denuncias en su contra, su hermano Carlos llegó a un acuerdo económico con la ex empleada Sandra Heredia, quien denunció haber trabajado en negro en la quinta familiar, además de hacer público un audio de whastapp en el que el funcionario nacional la insultaba.

En el acta del 19 de enero, rubricada en la delegación San Isidro del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Triaca se comprometió a pagar a Heredia una compensación económica en una sola cuota. El monto acordado fue tachado del texto original, al que tuvo acceso BAE Negocios.

"La trabajadora acepta el ofrecimiento realizado en este acto al igual que la forma de pago detallada, manifestando expresamente que cumplido el pago mencionado en el presente acuerdo nada más tendrá que reclamar a su legítimo empleador Carlos Leonardo Triaca por ningún concepto emergente de la relación laboral que los unía", dice el documento.

Más allá de la firma del acuerdo monetario y de las versiones difundidas desde el ministerio de Trabajo sobre que Heredia había reconocido que "la relación laboral era formal", la ex empleada ratificó en el acta que trabajó en la casa de Boulogne "cumpliendo funciones de casera" desde el 12 de noviembre de 2012 hasta 6 de enero de 2018, algo que había manifestado en su denuncia pública, y que percibía un salario bruto de 19.500 pesos. Por el contrario, Carlos Triaca sostuvo que "la fecha real" del comienzo del contrato laboral data del 1 de octubre de 2015 y que cobraba 9.826,50 pesos, más la vivienda y los gastos.

El arreglo económico no sólo no despeja las dudas sobre las acusaciones de Heredia referidas a que trabajó en negro para Triaca durante al menos tres años, sino que tampoco da cuenta de su designación en el Sindicato de Obreros Marítimos Organizados (SOMU), intervenido desde el 18 de febrero de 2016 por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral.

Hasta ahora, el ministro de Trabajo sólo se disculpó por haber insultado a su ex empleada. "Sandra, no vengas eh. No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. ¡Sos una pelotuda!", le había dicho a Heredia cuatro meses antes de que fuera despedida.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, admitieron días atrás que Triaca había cometido un "error", en alusión a los improperios, pero tampoco brindaron explicaciones sobre porqué el jefe de la cartera laboral había nombrado a su ex "casera" como "delegada interventora" en la seccional San Fernando de SOMU.

En la Casa Rosada se ilusionan con que la firma del acuerdo podría ayudar a que Triaca quede desvinculado del escándalo tras el regreso de sus vacaciones en Chapadmalal, sin embargo al menos dos fuentes gubernamentales admitieron a este diario que "será complicado" para el gobierno discutir con los gremios la reforma laboral y fijar en 15% la suba salarial con un ministro de Trabajo acusado de haber tenido una empleada en negro.

Al igual que Peña, que el viernes pasado ratificó públicamente a Triaca en su cargo, en Balcarce 50 insisten en que el presidente Mauricio Macri no le pedirá la renuncia a su ministro de Trabajo, al menos no por el momento.