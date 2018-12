El senador de la UCR por Santa Cruz, Eduardo Costa, cuestionó el fallo de la Corte Suprema que rechazó su pedido de inconstitucionalidad sobre la ley de Lemas, lo calificó de "vergonzoso" y dijo que ese sistema es "una estafa a los votantes".

La justicia falló contra la gente. Alicia Kirchner y La Cámpora gracias a este vergonzoso fallo van a contar con su ley tramposa para seguir mintiendo y engañando. Ellos buscarán mantenerse en el poder de manera ilegítima de espaldas al pueblo, como vienen haciendo", resaltó Costa.

En un comunicado, expresó: "Este fallo, que no analiza la cuestión de fondo, está lejos de ser un fallo justo por eso nosotros vamos a seguir sosteniendo nuestro reclamo y dejando claro que esta ley no le permite a los santacruceños elegir libremente y es una estafa a los votantes".

Para Costa, este sistema "ya no es utilizado en casi ninguno de los sistemas democráticos del país y del mundo", porque "claramente no sirve para garantizar la voluntad popular". El senador consideró que la ley de Lemas "vulnera los principios democráticos de la Nación y es un engaño para los santacruceños que en definitiva no eligen libremente a sus representantes".

Y agregó: "Este fallo transparenta una realidad innegable en nuestra provincia. La elección que los santacruceños vamos a tener es entre Alicia, La Cámpora, y los que quieren seguir saqueando nuestra provincia; y todos aquellos que queremos un verdadero cambio y un futuro de progreso y trabajo".