A la defensa del movimiento obrero argentino y el modelo sindical el titular de La Fraternidad Omar Maturano sostuvo que la crisis chilena, como también la ecuatoriana, suceden sin casualidad en naciones donde el sindicalismo está acotado a una mínima expresión. “Leo y escucho a muchos analistas o políticos que nos imputan a los dirigentes sindicales todos los males de la Argentina. Ahora viendo a los pueblos hermanos sufriendo atrocidades económicas y represión no tengo dudas de lo que pretenden esos expertos. Pero se olvidan de Juan Domingo Perón y su legado vigente de derechos sociales para argentinas y argentinos”, le remarco Maturano a BAE Negocios, también referente de los transportistas agrupados en la poderosa CATT.

“Hay una América Latina herida por el ajuste, por similares gobiernos del continente. Vinieron para ajustar salarios, pisotear derechos y beneficiar a minorías selectas. Están en contra de las grandes mayorías populares y los sectores sociales más vulnerables. Pero no se quieren quedar cortos, acusan a los pobres por existir”, indicó el secretario general de los maquinistas.

Ante la consulta respecto a que también la dirigencia sindical debería ejercitar una autocrítica sostuvo que “puertas adentro” de las organizaciones tal dinámica es permanente “incluso también ante la sociedad” pero insistió en que está muy clara la intención de demonizar a quienes asumen la responsabilidad de la defensa de convenios y derechos de los trabajadores. “Hoy está en llamas Chile, el modelo exitoso que nos querían vender, Brasil hizo una reforma laboral salvaje pero los milagros económicos no llegan ni llegarán”, desafío para remarcar también que si deben existir cambios en la legislación laboral o convenios argentinos los sindicatos están dispuestos a la discusión, “lo que no significa sumisión”, remarcó.

“En el último debate de los candidatos a presidente hubo uno de ellos (José Luis Espert) que se encargó de apuntarnos como lacras, si bien representa a una minoría, queda claro que hace suya la voz de los que desprecian, no a los representantes de los trabajadores sino al movimiento obrero en su totalidad. Pero nuestros compañeros, más allá de diferentes posiciones políticas o gremiales, saben bien quién es que dice eso y qué pueden esperar de ellos ya lo advertía Perón”, se quejó.

Maturano desafió también que la autocrítica debe llegar a los medios de comunicación. “Cuando ciertos sectores del periodismo hacen bandera con la plata de las obras sociales, no subrayan que hay más de 20.000.000 de personas bajo la cobertura de salud que brindan nuestras organizaciones. Y entonces quieren hacer parecer que manejamos un botín de guerra o que somos piratas”.

La solidez y permanencia en el tiempo del modelo sindical argentino, la dinámica de las juventudes de cada organización perduraron inclusive al modelo económico impuesto desde diciembre de 2015 para el jefe de La Fraternidad y le subrayó a este diario en que hay palabras que revelan más que postura, respecto a los dichos de funcionarios para hablar de “privilegios” y no de derechos. “El ejemplo de Cambiemos que llegó haciendo flamear línea dura contra gremios y dirigentes sindicales también está a la vista. Porque nosotros no somos lo importante, sí que la mitad de los niños y niñas estén hoy en situación de pobreza, con problemas de mala alimentación”. “No nos tienen que explicar, ni recordar el daño que le provocan a los trabajadores los gobiernos liberales, porque de ‘neo’ no tienen nada. Siempre pregonan y ejecutan lo mismo pisoteando a los trabajadores”.