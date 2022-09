La titular del PRO, Patricia Bullrich, confirmó que será "precandidata a presidente en cualquier circunstancia" en las elecciones 2023. Si bien varias veces lo había mencionado como una posibilidad, ahora lo ratificó con seguridad.

"Creo que para la sociedad la consistencia, la coherencia, la firmeza, el carácter son las características que van a buscar en nuestra dirigencia", afirmó la es ministra de Seguridad en diálogo con TN.

Y agregó: "Me siento tranquila y siento que los pasos que tanto yo como mi equipo como el PRO ha dado en estos años, después de haber perdido las elecciones, ganar las de medio término, estar preparados para las elecciones que vienen, haber logrado los cinco senadores que cambiaron la realidad del Senado y haberle dado al PRO una política ideológica fuerte".

Bullrich aseguró que las discusiones con Horacio Rodríguez Larreta "se terminaron".

Durante el Latam Economic Forum la integrante de la oposición había detallado cómo sería su plan económico, y dejó entrever que no volvería a ser diputada. "He podido demostrar capacidad de gestión y carácter para hacer las cosas que hay que hacer", afirmó. Además, en conversación con A24, había afirmado: "Yo me quiero hacer cargo ya de la gente”.

Conflictos en la oposición

Respecto a las internas que hay en Juntos por el Cambio (JxC), la dirigente opositora apuntó a sus diferencias con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y afirmó que "la discusión se terminó".

"Los debates cuando son importantes tienen esas características, no hay que tenerle miedo. Nosotros en Juntos por el Cambio como una fuerza democrática tenemos discusiones pero estamos todos unidos porque sabemos perfectamente los peligros que tienen la Argentina y el riesgo que vendría si nosotros ponemos en peligro la unidad", explicó.

En ese contexto, hace unos días apuntó contra Larreta y la seguridad de la Policía de la Ciudad en las manifestaciones a favor de Cristina Kirchner, y criticó: "No podés tener miedo. Cuando tomás la decisión de poner la valla, la mantenés. Y no te corrés de ahí".

Por otro lado, sobre el intento de magnicidio a la vicepresidenta, Bullrich señaló: "Soy una respetuosa total y absoluta del imperio de la ley. Considero que todo hecho de violencia es absolutamente condenable, pero como conozco la forma de actuar del kirchnerismo desde hace muchos años me pareció prudente esperar la palabra presidencial”.