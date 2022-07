La exministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, considera que podría calificar para ser presidenta ya que, para ella, las características que debería tener el próximo mandatario tienen que ver con “el carácter, la decisión, la voluntad y las convicciones”, las cuales cree tener.

La exfuncionaria nacional mantuvo un diálogo con Filo News y cuestionó algunas actitudes y medidas que toman integrantes de la oposición. Sin mencionar nombres, lanzó críticas contra un integrante de JxC, que podría ser el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Se necesita mucho coraje, mucha valentía. No digo que no lo tenga, pero son características que no todos tienen”.

A un año de las elecciones presidenciales 2023, y mientras que el Frente de Todos (FdT) se disputa en una interna, algo similar ocurre en Juntos por el Cambio (JxC). Por su parte, la figura política se concentra en lo que le deparará el futuro a nivel profesional: “Estoy concentrada en recorrer el país y conocer cada uno de los problemas”.

“Creo que las características del próximo presidente tienen más que ver con el carácter, la decisión, la voluntad y las convicciones. Yo reúno esas características”, remarcó Bullrich, aunque también aclaró que por ahora “no” quiere hablar sobre una posible candidatura.

“Si los argentinos se preguntan cómo se cambia la Argentina, yo creo que puedo darles esa respuesta. No técnicamente, en el carácter”, detalló.

“Formalmente no me lanzo, pero estamos viviendo un tiempo raro porque todos dan por hecho que ya el proceso electoral está abierto cuando falta un año y pico", sintetizó.

Respecto a su labor como ministra de Seguridad durante la gestión de Cambiemos entre el 2015 y el 2019, la dirigente política considera que es un trabajo que hizo muy bien: “No quiero ser soberbia, pero creo que hice historia. Cambié muchos falsos relatos”.