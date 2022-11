La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, presentó a su candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires para que compita en la interna de Juntos por el Cambio: el senador bonaerense Joaquín De la Torre. Bajo el eslogan "Hay que poner orden", realizaron un acto en la localidad de Moreno y el discurso estuvo centrado en la seguridad y en la educación.

En un acto en el barrio Cuartel V de Moreno, Bullrich aseguró que "el país necesita orden" y "fuerzas de seguridad que estén a la altura". Además, prometió que, si gana las elecciones, desde su espacio político serán "duros con aquellos que teniendo la posibilidad de elegir y trabajar, eligen el delito".

“Me comprometo con todos ustedes a que este cambio sea verdadero, sin miedos, porque los cambios nos van a traer prosperidad, progreso y nos van a dar las posibilidades que hoy hemos perdido”.



Junto a @delatorrej y un gran equipo, en San Miguel y Moreno seguimos sumando fuerzas. pic.twitter.com/siK6Chw916 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 25, 2022



"El país necesita fuerzas armadas y fuerzas de seguridad que estén a la altura de las circunstancias. Les vamos a decir lo que tienen que hacer. Queremos seguridad", añadió.

Además, remarcó que si llegara a ganar las elecciones presidenciales de 2023 su hipotético gobierno necesitará que "salgan a defenderlo" y "no mirarlo por la tele": "En la próxima necesitamos salir a defender a nuestro Gobierno para que no nos corra nadie", arengó.

"Cuando nos quieran bloquear, hacer un piquete, cada uno tiene que ser un actor protagonista, no mirar por la tele. Tenemos que salir en la próxima a defender a nuestro gobierno para que no nos corra nadie, porque no nos van a correr", desafió entre los aplausos de sus partidarios, quienes también portaban carteles con la consigna "La Bullrich Presidente".

Quién es Joaquín De la Torre

Joaquín De la Torre es abogado y ocupa una banca en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Fue intendente del municipio de San Miguel entre 2007 y 2016, para luego desempeñarse como ministro de Producción de la Provincia entre agosto y noviembre del 2016 y finalmente desarrollarse como ministro de Gobierno de la Provincia entre 2016 y 2019.

En mayo de este año renunció a la vicepresidencia segunda del Senado provincial en rechazo al acuerdo entre Juntos y el oficialismo para designar a Federico Thea como presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, cargo que es vitalicio. “Esto es buscar privilegios a espaldas de la gente. Así más que halcones o palomas parecemos pavos reales”, dijo en su momento.

De la Torre comenzó su campaña electoral en octubre, cuando desplegó cartelería electoral en rutas y avenidas de CABA y Gran Buenos Aires con distintas consignas como “Con Macri había un rumbo”, “La Bullrich tiene coraje”, “Hay que poner orden”, “Basta de todes”, “Defiendo los valores cristianos” y “Defiendo a los madrugadores” junto al nombre y una foto del exsenador provincial.

En el acto de Moreno, De la Torre coincidió con Bullrich en el llamado a "poner orden", pero además dedicó una parte de su mensaje a repudiar el uso del lenguaje inclusivo al plantear que la palabra "todes" es "una pavada, para no decir una boludez" y continuó: "Me parece una pavada, para no decir una boludez, que los políticos hoy se ocupen de querer entablar el lenguaje inclusivo en las escuelas cuando la Argentina tiene 40% de pobres. Hay temas mucho más importantes que el lenguaje inclusivo", dijo.

En materia económica y de seguridad, unificó sus propuestas alrededor de la idea de que es necesario restaurar el orden perdido: "Hay que poner orden en las cuentas. Hay que poner orden en la calle. Hay que perseguir el delito y a los delincuentes", insistió el senador bonaerense de Peronismo Republicano, espacio interno de Juntos por el Cambio que comparte con el rionegrino Miguel Pichetto.



De la Torre, postulado por Bullrich como su precandidato a gobernador, cenó con Eduardo Bolsonaro en Puerto Madero y lo llevó a recorrer el conurbano para mostrarle "los desastres del kirchnerismo", pero además fue uno de los pocos dirigentes políticos del país que se pronunció en Twitter a favor de la frustrada reelección de Jair Bolsonaro frente al potencial regreso de Lula, como finalmente ocurrió.