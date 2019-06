El senador Miguel Pichetto aseguró que el único candidato presidencial definido en Alternativa Federal es el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y así pareció descartar al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, de la interna de ese frente opositor.

Además cargó con dureza contra el precandidato de Consenso 19 Roberto Lavagna y afirmó que "no tiene visión política" y "prácticamente ha desintegrado el espacio de Alternativa Federal" por negarse a competir en las primarias.

"Seguramente se presentará Juan Manuel Urtubey y voy a tener que acompañar. No queremos ir al encuentro del kirchnerismo, cuando uno abandona, abandona", resaltó el senador por Río Negro, al referirse a la situación de indefinición que atraviesa ese espacio opositor. El rionegrino aclaró el acompañamiento no se refería a integrar la fórmula presidencial.

En una rueda de prensa, tras participar de los tradicionales almuerzos organizados por el Rotary Club porteño, Pichetto reveló que el martes se realizó una reunión en la Casa de Santa Fe en esta ciudad, de la que, además de él, participaron el gobernador Miguel Lifschitz, la referente del GEN Margarita Stolbizer y el gobernador salteño Juan Urtubey. Ausente a la cita en la que tenía una silla reservada, la voz de Lavagna estuvo representada por su hijo Marco, que reiteró la negativa del economista a participar de una PASO.

"El espacio dividido puede llegar a sacar 7, 10 puntos por lado. Repartiendo la oferta no hay chances de aspirar a la segunda vuelta", sentenció Pichetto.

A la hora de hablar de Lavagna, el senador consideró que el ex ministro de Economía "no tiene visión política" y lo culpó por no contribuir a darle volumen a una tercera vía, propiciando la división del sector, en momentos en que Massa podría irse con el PJ y Unidad Ciudadana.

"Prácticamente han desintegrado el espacio de Alternativa Federal que hasta había logrado imponer su nombre", se quejó el legislador por Río Negro.

Pichetto también se refirió a Massa, por estas horas en plena definición de su estrategia electoral, y sostuvo: "Está viendo qué camino tomar, lo cual le agrega incertidumbre a este espacio".