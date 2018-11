El secretario general del sindicato de empleados judiciales, Julio Piumato, afirmó hoy que el paro anunciado por la CGT "no se postergó" y que "la fecha se va a confirmar el jueves que viene", aunque ratificó que "será en noviembre".



Piumato rechazó de esta manera que el paro anunciado por la central gremial semanas atrás para noviembre haya sido suspendido e indicó que "solo entró en un cuarto intermedio hasta la semana que viene".



El titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) sostuvo: "La CGT tiene la decisión de lanzar un paro en noviembre, no hubo postergación. El jueves que viene se va a terminar confirmando".



Durante una entrevista del programa El Destape Radio, Piumato precisó que hay un reclamo puntual de la CGT referido al impuesto a las Ganancias y que "si no hay soluciones del Gobierno de acá a la semana que viene" la central obrera va a "confirmar la fecha del paro".



Al respecto, señaló que "de ninguna manera" aceptarán pagar impuesto a las Ganancias y agregó: "Es ridículo, en vez de que cada vez paguen menos trabajadores, nos hacen pagar a más. (El presidente Mauricio) Macri nos prometió que no íbamos a pagar más Impuesto a las Ganancias, que cumpla".