La Plaza de Mayo festeja hoy el 77º aniversario de aquel histórico 17 de octubre del año 1945, bajo la consigna "Unidad nacional por la soberanía con justicia social", en un acto que no tendrá a principales figuras del Gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Mientras que Cristina Kirchner no participa de un acto público desde que sufrió el intento de asesinato el pasado 1 de septiembre, Alberto Fernández celebró el Día de la Lealtad con una actividad en la localidad bonaerense de Cañuelas junto al gobernador, Axel Kicillof.

El presidente del PJ bonaerense y diputado nacional Máximo Kirchner advirtió en el acto que "el tema de la deuda externa no está solucionado". "La curva de vencimientos es un verdadero problema, habrá que negociar de vuelta, habrá que hacer más roll over", declaró y alertó que "si el Estado nacional no puede planificar, menos podrán planificar las familias argentinas, que no necesitan ideas obsoletas, arcaicas y que solo benefician a unos pocos".

En el acto en Plaza de Mayo, dirigentes políticos y sindicales enrolados en el Frente de Todos (FdT) llamaron a "restaurar el rol del Estado en el control y la planificación de la economía", en un documento, donde bregaron por una "unidad nacional" construida con "el pueblo como protagonista a través de sus organizaciones" para la "conquista plena de la justicia social".

Consignas como "Todos con Cristina" y "Néstor vive" se vieron en el centro porteño, enarboladas por los sectores más cercanos a la expresidenta. La Cámpora, el PJ bonaerense y otras organizaciones sociales fueron las que hicieron presencia en el centro porteño.

La Cámpora se hizo presente en Plaza de Mayo

También estuvieron diferentes organizaciones gremiales como la Central de Trabajadores de la Argentinos (CTA), el Sindicato de choferes de Camiones, la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) y el Sindicato Único de Fleteros (Siunfletra), entre otros.

Entre ellos se destacaba la presencia del gremio Camioneros, que dispuso una bandera gigante en la fachada del Cabildo y otras pancartas distribuidas en la plaza con frases del secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano, como leyenda.

Además, en la Plaza había instaladas las banderas de diferentes intendentes del PJ como Fernando Moreira (San Martín), Alejandro Granados (Ezeiza) y Fernando Espinoza (La Matanza), además del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, ambos con licencia en los municipios de San Martín y Escobar, respectivamente.

La CGT, en dos actos distintos

Aunque la conducción de la CGT se mostró unida, realiza actos separados. Por un lado, la mesa chica de la conducción de la central, con Daer y Acuña, organiza un acto en el estadio de Obras Sanitarias, que además será la plataforma para lanzar la "Corriente Político-Sindical Peronista" para discutir "el armado y la presencia estructural del movimiento obrero en las listas justicialistas".

Andrés Rodríguez, secretario general de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), señaló que las puertas del estadio -ubicado en la avenida Del Libertador 7395- se abrieron a partir de las 11; pasado el mediodía comenzó el acto con un video corto, se leerá un documento y luego será el turno de los oradores.

Algunas de las consignas vistas en p Plaza de Mayo

Por otro lado, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que lidera el camionero Pablo Moyano, junto a la Corriente Federal de los Trabajadores, que conduce el bancario Sergio Palazzo, y las dos CTA, participarán de la marcha a Plaza de Mayo junto a agrupaciones políticas kirchneristas como La Cámpora y el PJ bonaerense que preside el diputado Máximo Kirchner.