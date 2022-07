El referente liberal Carlos Maslatón consideró que "se desinfló" la candidatura de Javier Milei y "la única salvación es abrir el juego político en las PASO", en medio de la interna que dispara declaraciones cruzadas entre el principal candidato del partido y su exasesor político.

"La única salvación que tiene esto es abrir el juego político en las PASO del año que viene. La única solución son las elecciones internas", afirmó el ex dirigente de la Ucedé. Maslatón se perfila como un rival de Milei en una eventual primaria y sostuvo que, si bien "está acostumbrado a estas cosas" en la política, no pensó que esto "pasaría dentro del frente libertario".

"Hay algún acuerdo con el macrismo, si no no hay explicación de los errores que se están cometiendo. Voy a competir, pero no tengo la intención de romper el espacio político para nada, pero si me duele que algo que pintaba tan bien se haya pinchado de esta manera", subrayó.



El abogado especialista en criptomonedas también consideró que La Libertad Avanza "tienen una conducción política extraña" por parte de Karina Milei, y por este motivo afirmó: "Antes de que se pudra el movimiento hay que abrirlo" a la competencia interna.

Maslatón, cuando aún era el principal asesor político de Milei

"Si no lo abrimos a la competencia interna no va a ser alternativa para el año que viene, la final va a ser Juntos por el Cambio y Frente de todos", remarcó. En referencia a la interna liberal, Maslatón dijo que "son lamentables" las acusaciones realizadas contra el legislador porteño Ramiro Marra y las atribuyó al comunicador Carlos Kikuchi, uno de los principales asesores actuales de Milei.

"Es lamentable lo que le paso a Ramiro Marra, es un hombre honorable. Está con el padre, que tuvo un problema de salud. Sabemos que las acusaciones vienen del lado de Kikuchi, que es un adversario en la interna y ha cooptado la labor política de Javier Milei", ratificó.

"Lo mismo puede decirse de Karina Milei. Lo que pintaba para una gran candidatura, peleando por el 30 % con Juntos por el Cambio, lamentablemente se ha desinflado", cerró.

La acusación a Ramiro Marra

La Libertad Avanza añadió una nueva polémica con acusaciones cruzadas y descargos entre varios de sus referentes. En este caso, el legislador porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, acusó de efectuar "difamaciones" a Kikuchi y reavivó la interna que había encendido públicamente Maslatón semanas atrás.

"Del entorno de Carlos Kikuchi están diciendo que estoy en Estados Unidos internado por adicciones. Lamentablemente, estoy en Texas junto a mi padre que tuvo un infarto y está entubado hace 12 días en terapia intensiva. Me banqué muchas, pero esta no", escribió Marra en su cuenta de Twitter.

Del entorno de @CarlosKikuchi estan diciendo que estoy en Estados Unidos internado por adicciones. Lamentablemente estoy en Texas junto a mi padre que tuvo un infarto y esta entubado hace 12 dias en terapia intensiva. Me banque muchas, pero esta no. — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) July 11, 2022

Inmediatamente, Kikuchi respondió: "Estimado Ramiro, sé por Javier que tu padre tuvo un infarto en Estados Unidos y estás con él. En relación a tu comentario no tengo la menor idea. Ni me metería en temas personales. Espero que tu padre se mejore pronto"

Marra se encargó de aclarar que con Javier Milei y su hermana Karina “están en pleno contacto y ofrecieron su ayuda para lo que necesite”. A lo que sentenció: “No tienen nada que ver con las nefastas prácticas políticas que lleva a cabo Kikuchi desde hace varios meses con difamaciones”, sentenció.

Karina Milei y Carlos Kikuchi, los principales asesores de Javier Milei en la actualidad

Por último, Marra aclaró que no desea perjudicar al partido "haciendo pública ninguna clase de interna”. Sin embargo, remarcó: “Como se está viralizando públicamente y hablando con periodistas, tengo que cortarlo de esta manera”.

La interna liberal se desató con las críticas de Maslatón, que se tornaron constantes luego de la poca convocatoria del acto en el estadio de El Porvenir y las polémicas declaraciones de Milei en las últimas semanas, en relación, por ejemplo, al tráfico de órganos.

En ese sentido, el abogado también se sumó a la interacción de Twitter: "Tenemos identificado de dónde vino la difamación. Proviene de las más altas esferas de El Eje. Están llevando al Movimiento hacia la destrucción total, Marra".

Tenemos identificado de dónde vino la difamación. Proviene de las más altas esferas de El Eje. Están llevando al Movimiento hacia la destrucción total, Marra. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) July 11, 2022

La iniciativa liberal para los hospitales bonaerenses

El diputado de Avanza Libertad, Nahuel Sotelo, presentó un proyecto de ley para que los extranjeros no nacionalizados que asistan a los hospitales de la provincia de Buenos Aires paguen los gastos de la asistencia médica mediante recursos propios o un seguro médico.

El texto señala: “a los fines de garantizar la atención en los centros de salud pública, el interesado deberá contar con los medios económicos o satisfacer las erogaciones debidas por medio de la ejecución del seguro de salud”.

“En nuestra provincia se le garantiza el acceso a la salud a cualquier persona extranjera que así lo requiera, muchas veces en perjuicio de los mismos ciudadanos argentinos que, en ocasiones, no reciben trato prioritario ni siquiera en hospitales de nuestra provincia. Siendo la salud pública algo que financia en su conjunto los ciudadanos argentinos”, afirmó Sotelo en su descargo.

El legislador consideró: “El Poder Ejecutivo fijará tasas retributivas o aranceles que serán abonados por el seguro de salud o por el interesado según corresponda”.

“Si el acceso al servicio público de salud es urgente, grave o existe riesgo de muerte, el Estado provincial arbitrará los medios necesarios a fin de percibir económicamente los gastos ocasionados con posterioridad”, agregó.