La campaña electoral irrumpió ayer de manera abrupta en el Congreso al momento en que los senadores peronistas por Tucumán, José Alperovich y Beatriz Mirkin, al igual que los formoseños, José Mayans y María Teresa González, anunciaran que votarán en contra del Presupuesto 2019 que ya tiene media sanción de Diputados, desconociendo de esa manera a la autoridad de bloque, su par Miguel Ángel Pichetto, quien anticipó que lo hará a favor de dicha norma.

El anuncio formulado por Mirkin se dio en el marco de una serie de objeciones al proyecto enviado al Parlamento para su aprobación por el presidente Mauricio Macri, entre ellos que "no es verdad" que la iniciativa incluya "mayor inversión social", sino que por el contrario "lo único que se prioriza con este presupuesto es el pago de los intereses de la deuda".

Mirkin denunció además que no hubo "reunión de bloque" para discutir el proyecto ante lo cual, con Alperovich decidieron "votar en contra", entre otras razones, porque el Gobierno no cumple con los acuerdos y no manda los recursos a las provincias: "Estamos iniciando noviembre y no han pagado el 60 por ciento, por ejemplo, en cuestiones alimentarias".

La tucumana señaló que con el ex gobernador Alperovich "venimos planteando que hay que estar todos juntos" ya que "la batalla más importante es que triunfe un proyecto político que le devuelva la alegría al pueblo argentino" pero esa situación "no se está dando en el bloque" porque pese a ser la vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto, Pichetto no la ha hecho partícipe de las reuniones de "negociación" y tampoco le preguntó su opinión

Las declaraciones de Mirkin se producen a pocas horas de que el ex gobernador anunciara que será "candidato" a gobernador de Tucumán por afuera del PJ provincial, enfrentando de esa manera en las urnas a a Manzur, su antiguo ahijado político.

Igual camino seguirán Mayans y González que responden al gobernador Gildo Insfrán, quienes admitieron que no acompañarán el proyecto.

"Yo estoy en desacuerdo", advirtió el formoseño, que planteó que "muchos senadores de la oposición tienen la visión de tener un Presupuesto más ligado al crecimiento que a la contracción del sistema económico, que nos va a llevar a una recesión altísima".

"El país está prácticamente metido en la usura. El FMI le pone condiciones, como la recomposición del sistema previsional", se quejó Mayans, y agregó: "No tenemos buenas noticias para la docencia, para los médicos ni para la ejecución de obras, que en mi provincia está prácticamente paralizada".

Por su parte y al sostener su posición, González afirmó que "este Presupuesto carece de políticas públicas inclusivas, que son las que se necesitan para el desarrollo de las pequeñas y grandes economías, que fueron y son la base de nuestra Argentina históricamente".

Por su parte, durante la presentación del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, Pichetto aseguró que harán "un esfuerzo" por aprobar el proyecto enviado por la Casa Rosada "porque lo peor que le puede pasar a la Argentina en términos de imagen pública del país es que no haya Presupuesto".