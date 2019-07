Al menos dos personas resultaron detenidas junto al obelisco porteño tras forcejeos entre integrantes de organizaciones piqueteras y la Policía de la Ciudad'> Policía de la Ciudad. La fuerza de seguridad metropolitana decidió impedir la instalación de carpas y colchones en la zona céntrica. Luego de la escaramuza, los dirigentes sociales pudieron emplazar las ollas populares, mesas, sillas y compartir los alimentos con personas en situación de calle.

La policía porteña se había apostado con formaciones en la zona de la Plaza de la República mucho antes que se iniciaran los incidentes registrados en avenida Corrientes y 9 de Julio, cuando algunos manifestantes intentaron defender la instalación de ollas populares para personas en situación de calle, mientras que la Policía aseguró que no tenían el permiso correspondiente. De acuerdo a fuentes de la Metropolitana los detenidos habían arrojado piedras contra los efectivos que formaron un cordón junto al Metrobus.

Grabois aseguró en Crónica HD que el Gobierno fustiga y persigue a la dirigencia social

Dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular ( CTEP) denunciaron que frente a la manifestación pacífica "la respuesta del Gobierno de la Ciudad siempre es mandarnos a la policía", en tanto que remarcaron que los detenidos eran dos personas en situación de calle. El líder de esa confederación, Juan Grabois, expresó ante la consulta de Crónica HD que no hubo motivo alguno para la intervención policial: "nuestro reclamo es en situación pacífica. Ejercemos nuestro derecho constitucional de manifestar. Hay un problema muy concreto y los que quieren solucionar la cuestión, sea Juan Carr u otras personas salen a fustigarlos o agredirlos", denunció el dirigente social.

Camioneros

Al mediodía y con la presencia del secretario adjunto de Camioneros esa organización realizó 150 ollas populares en Plaza Congreso, ocasión en la que también participaron de la jornada solidaria, integrantes de organizaciones sociales. El sindicato destacó que en un 9 de Julio se declaró la independencia argentina "que celebramos hoy con ganas de recuperar esa independencia que el presidente Mauricio Macri le entregó al FMI". Respecto al incremento de la pobreza, las paritarias a la baja, la máxima presión oficial sobre el acuerdo paritario de los choferes que representa, el también dirigente de Independiente consideró que "es inaceptable que en un país donde el Gobierno dice que se pueden generar alimentos para 400.000.000 personas haya muchos argentinos que pasan hambre. Los gobiernos de derecha solo escuchan las órdenes que reciben del Fondo Monetario, mientras la gente padece el fracaso de todo lo que intentaron desde 2015 con la economía y son errores no casuales". Respecto de la iniciativa de la Casa Rosada para la reforma laboral el camionero enfatizó: "No pueden venir de un día para otro a cambiar las leyes laborales, el movimiento obrero ofreció la vida de compañeros para sostener sus derechos, no privilegios como le gusta decir al Presidente y sus funcionarios".