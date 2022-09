La AFI denunció una serie de audios de miembros de la agrupación Revolución Federal previos al atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, en los que no solo hablan de matarla a ella sino también a su hijo, Máximo Kirchner, y al presidente Alberto Fernández.

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, afirmó este jueves que en los mensajes filtrados hay "miradas completamente antidemocráticas que hacen una apología del uso de la violencia y la criminalidad", y que implican graves delitos.

"Formulamos la denuncia y pusimos en conocimiento estos audios porque hay una cantidad de delitos que están configurados en ese material. Creemos que es una línea que se debe investigar. Se debe conocer si existe una vinculación entre el grupo Revolución Federal y quienes llevaron adelante el atentado", señaló el funcionario nacional en declaraciones a Radio El Destape.



Y agregó: "No son argentinos disconformes con el rumbo de las cosas. Se trata de miradas que son profundamente antidemocráticas que hacen una apología del uso de la violencia y la criminalidad".

En los mensajes filtrados, se habla de asesinar a la Vicepresidenta para poder "pasar a la historia"

Qué se encontró en los mensajes contra Cristina Kirchner

Ayer por la tarde, la AFI presentó una denuncia en el juzgado federal número 5 de Capuchetti, que instruye en la investigación por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, y aportó material sobre grabaciones publicadas en Twitter por dos miembros del grupo Revolución Federal.

En esos registros pueden escucharse amenazas e incitaciones a cometer delitos por parte de un grupo de personas que participan en un foro de discusión y, para el funcionario, esas grabaciones podrían vincularse con el intento de magnicidio a la Vicepresidenta.

Los audios presentados corresponden a una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo Revolución Federal que fue convocada bajo el título "¿hay que pudrirla?". En ese ámbito de discusión participaron dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años.

En uno de los registros también se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la Vicepresidenta para hacerla "pasar a la historia", en referencia a la intención de cometer un magnicidio.

"Si hay alguien que te dice una semana antes lo que va a pasar, me parece que hay que tenerlo en cuenta al momento de la investigación", remarcó Rossi. Además, sostuvo que los audios que trascendieron públicamente son "los momentos más contundentes" de una conversación de casi dos horas.



"Creemos que en todas las declaraciones de los audios se constituyen delitos. Nosotros tenemos la obligación de denunciar estos hechos", explicó aseguró Rossi.



Para el exministro de Defensa, la investigación debería profundizarse hacia otras líneas de investigación y sostuvo que la política argentina "no debería ser la misma después de lo que sucedió con Cristina" el pasado 1 de septiembre.



"Es bueno ver qué pasa en los países centrales donde existen grupos extremistas de derecha violentos que surgieron y en algunos casos son una nueva variante del neo nazismo. El tatuaje del sol negro que uno ve en Fernando Sabag Montiel (identificado como el autor del intento de homicidio a la exmandataria) está identificado con esas organizaciones", observó Rossi.

Amenazas hacia Cristina, Máximo Kirchner y Alberto Fernández

Máximo Kirchner, el hijo de Cristina Kirchner y también actual diputado nacional, es otra persona que también fue mencionada en las conversaciones. "¿Pasas todavía de Máximo?", le pregunta uno de los integrantes de la organización a otro que es de Santa Cruz. Ante la respuesta negativa, expresó: "Uh, cómo no lo mataste, boludo".

Acto seguido, otra persona, que sería Jonathan Morel, el fundador de la agrupación que suele realizar escraches violentos a funcionarios del Gobierno, mencionó la idea de atentar contra Cristina, días previos al momento en el que Fernando Sabag Montiel gatillara a centímetros de la cabeza de la Vicepresidenta.

"Yo hoy por ejemplo veía cómo Cristina a saludaba a La Cámpora y a la militancia. Decía lástima que a mí ya me conocen la cara, porque si no sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero a que baje. Pero yo te cubro. Si a mí no me conocieran los nenes de la Cámpora, yo voy y te canto la marcha peronista. Y en cuanto pueda, paso a la historia. Después me linchan, pero paso a la historia", lanzó.

Luego, se escucha otra voz, que sería la de Franco Castelli, otro de los integrantes de la organización, quien propone la idea de asesinar al presidente Alberto Fernández. "Encima el viejo hijo de puta viaja en helicóptero, porque si viaja en auto, te juro que me planto en cualquier lado. Que me pise, pero se lo abollo todo, se lo cago tanto a patadas, se lo prendo fuego. Viaja en helicóptero y yo una bazooka no tengo. Lamentablemente a Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle, me lo voy a cruzar en algunos años y voy a hacer Patria", expresó.

Los audios fueron recogidos de un espacio de conversación de Twitter entre los miembros de dicha organización el 25 de agosto pasado. En ese sentido, la Agencia pide que se investigue a Morel, debido a que "la forma de realizarlo (el atentado) es exactamente lo que ocurrió".

Por lo tanto, solicitó en la presentación que se esclarezca "su posible vinculación" con el atentado a Cristina Kirchner. Así, denunció a Revolución Federal por instigar a cometer delitos, intimidación pública y amenazas contra el Gobierno, además de incitar al odio por diferencias en las ideas políticas.