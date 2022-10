A los cuatro imputados por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se le suma un actor más, porque los investigadores de la causa detectaron que Brenda Uliarte, procesada como coautora del ataque, habría mantenido una relación sentimental con Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como "El Presto", un influencer que amenazó a la exmandataria a través de redes sociales en 2020 y cumplió una breve condena por "hostigar" a Fabiola Yáñez.

La información se desprende del análisis del teléfono celular de Uliarte, donde se identificaron una serie de audios amorosos entre ella y "El Presto". Fue en el marco de la causa lleva adelante el juzgado a cargo de la magistrada María Eugenia Capuchetti, en la que interviene el fiscal Carlos Rivolo.

Uliarte, actualmente detenida, es pareja de Fernando Sabag Montiel, también imputado como coautor del intento de magnicidio. Fue él quien apuntó con un arma cargada a 15 centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner el pasado primero de septiembre e integrante de la banda "Los Copitos".

En la pericia del teléfono fueron encontrados al menos tres mensajes con Prestofelippo que datan de mayo de este año: en algunos de ellos, él le anunciaba que iría a la Ciudad de Buenos Aires y coordinaban para verse. El vínculo entre ellos, según ese intercambio de audios, habría durado unos tres meses, previo a que Uliarte comience a salir con Sabag Montiel.

Si bien los audios son más bien amorosos en los que ambos hablaban de "la linda noche" que habían pasado juntos y no hacen referencias políticas, lo que alertó a los investigadores son los antecedentes de Presto, imputado en 2020 por amenazar en sus redes sociales a la vicepresidenta y por los delitos de incitación al odio.

Además, el influencer y youtuber había sido denunciado por la primera dama, Fabiola Yáñez, tras publicar una serie de videos en YouTube, en los que emitía frases discriminatorias hacia su persona. Actualmente, Prestofelippo tiene contenido en su Instagram donde dice que su bebé, Francisco, no es hijo del presidente Alberto Fernández.

Fuente: instagram @elprestook

Atentado a Cristina: reacción de Presto

Antes de verse "involucrado" luego de que los audios con Brenda Uliarte salieran a la luz, el influencer Eduardo Prestofelippo publicó un video en Instagram en el que aseguraba que el ataque a Cristina Kirchner "había sido una puesta de escena".

"Felicidades al INCAA y a toda la militancia kirchnerista que hizo una puesta en escena fantástica, obviamente con esa primera gran actriz frustrada que tenemos que es Cristina Fernández de Kirchner", decía El Presto en el video.

Por esas horas la militancia ya había reducido al atacante Fernando Sabag Montiel y se lo había entregado a la Policía para que fuera llevado ante la justicia, pero aún nadie sabía que en el lugar del hecho también había estado su novia, Brenda Uliarte, quien tres días más tarde sería detenida.

Qué dicen los audios con Brenda Uliarte

El intercambio de audios de WhatsApp entre Uliarte y Prestofelippo datan de mayo de este año y evidencian que tuvieron al menos un encuentro.

Brenda Uliarte: "No me imaginé que ibas a ser así de dulce y de tierno. No sé, no te tenía así. Estoy conociendo otra faceta de El Presto y me agrada. Me agrada mucho".

Eduardo Prestofelippo: "Yo también y me gustó mucho la noche que pasamos. ¿Vos también la pasaste lindo? Estoy en Capital hasta el martes al medio día, podríamos vernos un rato mañana a la tarde, o el domingo a la noche".

Amenaza a Cristina Kirchner

Prestofelippo tiene dos causas judiciales por presuntos delitos vinculados a la instigación de la violencia: una de ellas fue por haber escrito en Twitter, en septiembre del 2020, que la vicepresidenta no iba a salir viva del "estallido social" que él pronosticaba que se iba a desatar.

"Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo", escribió entonces Prestofelippo.

En ese entonces, fue detenido en Córdoba por resistencia a la autoridad luego de negarse a que efectivos de la Policía Federal allanaran su vivienda. Fue liberado al día siguiente.

Hace dos años también había circulado una foto de Prestofelippo junto al represor Jorge Rafael Videla, autor de unos de los períodos más nefastos en la historia Argentina. El youtuber se había justificado diciendo que "no era un enamorado de Videla", sino que había podido entrevistarlo y que por eso le "había pedido que le firmara una foto".

Con relación a la salida de los audios que lo involucran con Brenda Uliarte, el diputado nacional Leopoldo Moreau (Frente de Todos) mostró una imagen de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, junto con "El Presto" y recordó que la dirigente de Juntos por el Cambio "se negó a repudiar el atentado" hacia la exmandataria.

"Patricia Bullrich con 'El Presto' que se fotografió con (Jorge Rafael) Videla y amenazó de muerte a Cristina Kirchner. Ahora se descubrió que estaba en contacto con Brenda la que participó en el intento de asesinato de Cristina. ¿Será por esto que Patricia se negó a repudiar el atentado?", cuestionó Moreau en su cuenta de Twitter.

Patricia Bullrich con " El Presto " que se fotografió con Videla y amenazó de muerte a Cristina Kirchner. Ahora se descubríó que estaba en contacto con Brenda la que participó en el intento de asesinato de Cristina. ¿ Será por esto que Patricia se negó a repudiar el atentado ? pic.twitter.com/HjkJXeXKxO — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) October 5, 2022

"El Presto" contra Fabiola Yáñez

La otra causa lo involucra directamente con la Primera Dama. En febrero de este año, Prestofelippo fue condenado a 30 días de prisión domiciliaria efectiva por hostigar y discriminar a Yáñez a través de sus redes sociales.

Fue denunciado por el abogado de Fabiola, Juan Pablo Fioribello, por una serie de videos publicados en 2020 en su canal de YouTube y en Facebook, en los que se dirigía al Presidente y también discriminaba a la primera dama.

Yáñez manifestó en su presentación inicial que los videos contenían "información difundida con real malicia a sabiendas de su falsedad y con total despreocupación acerca de tales circunstancias", que afectaban su "buen nombre y honor".

Además, en el 2021 se le suspendió a Prestofelippo su cuenta por una serie de tuits que escribió sobre el caso de Úrsula Bahillo, la joven asesinada en la ciudad de Rojas por su expareja, un policía bonaerense condenado a prisión perpetua.