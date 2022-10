Fernando Sabag Montiel, uno de los imputados por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, escribió una extraña carta en prisión en la que le pide a un dirigente libertario que le contrate un nuevo abogado para su defensa.

En la carta, que está en poder de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, pide la destitución de sus abogados oficiales Juan Martín Hermida y Federico Irusta, que lo asistían y asegura que “en breve” iba a designar “el nuevo abogado”.

Sabag Montiel, quien podría enfrentarse a una pena de 10 años de prisión o más por gatillar a centímetros de Cristina Kirchner, continuó: “Dejo en poder a elección del señor Hernán Carrol, quien dispone los medios necesarios para la implementación del cargo del nuevo abogado”. Aparentemente la carta fue escrita antes de que el imputado fuera trasladado al Penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido actualmente.

Entrevistado por radio 10, Carrol aseguró: “No me voy a hacer cargo de la defensa de nadie, nunca hablé con Sabag Montiel. Sólo dialogué con Uliarte”.

Según el Código Penal, nadie puede darle a otro el poder de designar "a gusto" su defensa, sino que lo tiene que nombrar el propio involucrado, por lo que la jueza Capuchetti descartó el pedido de Sabag Montiel y la defensa sigue estando a cargo de los defensores oficiales.

La carta presentada en la causa

El escrito, que está firmado por el brasilero junto a la impresión de su huella dactilar, forma parte de uno de los elementos que le permitió a la querella reclamar que se analizaran posibles vínculos de los atacantes con grupos de la extrema derecha y eventuales sectores del mundo de la política.

Quién es el dirigente libertario

Hernán Carrol es el fundador de la agrupación "Nueva Centro Derecha", nacida en 2020 contra “el gobierno neomarxista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”. Ese año encabezó una de las marchas anticuarentena en la quinta de Olivos y en 2021 fue candidato a primer concejal por Avanza Libertad en La Matanza.

Aparentemente, conoció a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte luego de que ambos hablaran en un móvil de Crónica TV criticando a las personas que reciben planes sociales.

Luego de aquella aparición, Carrol hizo un vivo en Instagram donde ella explicó lo que pensaba, mientras que a Sabag Montiel lo vieron una sola vez: “Tuvimos una entrevista vía Instagram. Al otro día era el cumpleaños de un chico, le decimos si quieren ir y pensamos que no iban a venir. Vinieron y se quedaron media hora. Te digo la verdad, me parecieron extraños, medio raros... No hubo más. Después los contactos no existieron más”.

Carrol tiene fotos con varios dirigentes de la ultraderecha como Javier Milei, José Luis Espert, Carolina Losada, Yamil Santoro, Ricardo López Murphy, Waldo Wolf, Cinthia Hotton y también con la líder del PRO, Patricia Bullrich.

Junto a Patricia Bullrich y Waldo Wolff sosteniendo una bandera de la agrupación que lidera

Hay un acontecimiento que llama la atención porque es más cercano al ataque a CFK. El 9 de julio, Carrol fue orador frente a la Casa Rosada, en un acto en el que estuvo Jonathan Morel, de Revolución Federal, y fue convocado también por la organización neonazi. Morel fue detenido hoy junto Leonardo Sosa, cofundador de la agrupación de extrema derecha, y Gastón Guerra, otro integrante.

Ya en agosto, Carrol estuvo en Comodoro Py el día en que el fiscal Diego Luciani pidió la condena para CFK, posteó la foto con la leyenda: “Acá haciendo patria”, “bancando al fiscal Luciani”.

Luego vinieron los encuentros, por Instagram y en vivo, con Uliarte y Sabag. Tras el atentado, escribe en redes “CFK premio a mejor actriz” #notecreo nada" y otras leyendas similares.