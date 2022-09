Fernando André Sabag Montiel, el atacante imputado por "tentativa de homicidio calificado" por intentar asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, nació en Brasil y es hijo de un chileno y una argentina. Su amigo lo describió como un "mitómano" y sus vecinos, aún en shock, afirman que era muy "retraído".

Con el secuestro de su partida de nacimiento, se confirmó que nació el 13 de enero de 1987 en Brasil y se puede saber que su padre -a quien conoció hace pocos meses- es Fernando Ernesto Montiel Araya nacido en Valparaíso, Chile, y su mamá se llama Viviana Beatriz Sabag, porteña de nacimiento.

André Sabag llegó al país en 2018 luego de vivir en Uruguay y desde hace 8 meses alquilaba un monoambiente de pequeñas dimensiones que forma parte de un PH cuyo frente está pintado de color salmón en la ciudad San Martin, provincia de Buenos Aires.

Tras el conocimiento de su perfil se informó que tenía antecedentes desde 2021 por "portación ilegal de arma blanca" que fue descubierta por la policía luego de que lo interceptara por conducir un Chevrolet Prisma negro sin patente trasera.

La causa fue cerrada tiempo después por el fiscal al corroborar que el caso “no revestía entidad” para detener al hombre que atacó luego y casi asesina a Cristina Kirchner frente a su domicilio en Recoleta.

Un amigo de la adolescencia

Mario, un amigo de la adolescencia de Sabag Montiel y vecino del barrio, lo describió en un programa de Telefé como "un marginal que no tenía nada que perder" y consideró que "la intención original era matar" a la vicepresidenta.

Mientras que muchos se preguntan la razón por la que no salió el disparo, aunque el arma era apta para disparar, el amigo del imputado agregó que "lamentablemente no ensayó antes", lo que generó críticas por parte de los periodistas que lo entrevistaban.

El hombre contó que a Sabag Montiel lo apodaban "Tedi" y lo calificó como "un mitómano", que "siempre decía que tenía armas" pero que nunca le creyeron. No se encontraron más armas en el departamento que fue allanado por la policía.

"Era un marginal y no tenía nada que perder, especialmente después de la muerte de su madre. Se podía esperar cualquier cosa de él. Sabiendo que era Tedi, no me extrañó que llevara el arma", explicó el hombre.

Mario contó que desde los 18 años Fernando "se aferró mucho al evangelismo, y buscó otros grupos de pertenencia", pero mantuvieron un contacto esporádico por ser vecinos.

Respecto al duelo por la pérdida de su madre, explicó: "Desde que la mamá falleció hace algunos años, él era un marginal que no tenía nada que perder; y por eso a algunos nos sorprendió y a otros no, esto que pasó".

Las redes sociales de Sabag Montiel

En sus redes sociales, Sabag Montiel tenía publicado un video con el fallecido baterista de la banda Foo Fighters, Taylor Hawkins, en la compartió la frase "una semana antes de morir, me siento la parca, fue muy fuerte conocer a alguien antes de su muerte".

Además, difundía sus fotografías con personajes mediáticos como Zulma Lobato, el youtuber "Christian de Lugano" o "La Chabona", como así también imágenes de sus tatuajes, particularmente uno en el codo derecho con un "Sol negro", una "Cruz de Hierro" en el dorso de la mano derecha y un "Martillo de Thor" en el dorso de la mano izquierda, todos ligados a la simbología nazi.

Un vecino poco simpático

Este viernes por la tarde, los vecinos de Sabag Montiel no salían del shock por la situación y lo calificaban como "retraído" o "poco simpático".

"Fernando no era de saludar mucho. Era muy retraído. Tenía una novia jovencita", expresó en diálogo con Télam Jorge (81), vecino del barrio Villa Zagala, mientras se apoyaba en su Ford Falcon amarillo.

"Beto", otro vecino, contó que conocía la propiedad en la que actualmente vivía Sabag Montiel porque era amigo del dueño del PH.

A su lado, Ariel explicó que "en el lapso de un año" vio a Sabag Montiel "cuatro o cinco veces" y que "era un pibe tranquilo", mientras que Jorge aseguró que "el barrio es relativamente tranquilo, generalmente no pasa mucho" y se sorprendió por el despliegue policial.