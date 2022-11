La jueza María Eugenia Capuchetti rechazó el pedido de prisión domiciliaria del líder de la banda de los Copitos, Gabriel Carrizo, porque todavía hay "riegos procesales". Mientras tanto, seguirá detenido en el penal de Marcos Paz.

Capuchetti dispuso que Carrizo siga detenido en una cárcel común porque evaluó que darle la prisión domiciliaria no resulta "suficiente para asegurar su comparecencia al proceso", también sostuvo que debe "salvaguardar la investigación de posibles maniobras que la puedan entorpecer", según su resolución.

La decisión se tomó anoche luego que el fiscal del caso Carlos Rivolo y la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se opusieron a que se le conceda ese beneficio. La misma querella recusó este lunes a Capuchetti y la acusó de ser "parcial" y "negligente" frente a la investigación sobre el intento de magnicidio.

Comparto la recusación a la Jueza Capuchetti en la causa del atentado contra mi vida, el 1 de septiembre pasado. A partir de la página 7 se detallan sus irregularidades y arbitrariedades, desde el primer día, cuando se borró el celular de Sabag Montiel.https://t.co/TlgXHZJtt6 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 14, 2022

Si bien la recusación se motorizó a partir de las diferencias entre la magistrada y la querella en cuanto a la forma de abordar la denominada “Pista Casablanca” -que investiga si el diputado Gerardo Milman de Juntos por el Cambio sabía que se produciría un ataque contra la Vicepresidenta- el escrito recorre una serie de decisiones de la jueza Capuchetti que provocaron la pérdida de confianza por parte de la víctima.

Mientras tanto, el fiscal Federal Gerardo Pollicita amplió este lunes su pedido para que se investiguen los nexos comerciales, y de otra índole si los hubiera, entre el líder de Revolución Federal Jonathan Morel y la empresa "Caputo Hermanos S.A." de la familia Caputo.

El líder de la banda de los Copitos

Carrizo es el líder del grupo de supuestos vendedores de algodón de azúcar (al que llaman "copos de nieve") para el que trabajaban los coautores del intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Fue detenido por orden de la jueza Capuchetti luego de que en su celular –aportado voluntariamente cuando se presentó de modo espontáneo como testigo- se encontraran conversaciones anteriores al ataque fallido en las que ya hablaba sobre la idea de matar a la vicepresidenta.

"Estuvo muy cerca, falló el arma, no lo entiendo, andaba bien", se lamentó el acusado en un intercambio de mensaje que tuvo con una persona de su confianza identificada entre sus contactos telefónicos como "Andrea", a quien también le informaba que él mismo había aportado una pistola que no fue la que finalmente usó Sabag Montiel. El diálogo que llamó la atención de los investigadores y que ocurrió después del ataque fue el siguiente:

- Carrizo: Andrea, el arma es mía.

- Andrea: No está a tu nombre Gaby.

- Carrizo: No, pero aparecen mis huellas.

- Andrea: Gaby no quedan tus huellas. No te comas la cabeza. Tiene la huella del otro chabón.

- Carrizo: Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo.

- Carrizo: Estamos decididos a matarla a la puta esa.

- Andrea: Pensá en tu hermano Gaby.

- Carrizo: Cristina tiene miedo, salió mal pero tiene miedo.

- Andrea: Pensá en Facu.

- Carrizo: Mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional Andrea... Estuvo muy cercaaa. Fallo el arma. No lo entiendo, andaba bien.

- Carrizo: Mira no se si es una buena noticia pero el arma con la que intento ponerla no es la mía, yo le di un 22 corto... recién hable con la novia y la tiene ella así que mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a Crónica a hablar.