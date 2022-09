Mientras continúan los cruces entre oficialismo y oposición por las repercusiones del ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la investigación de la Justicia determinó que el atacante Fernando Sabag Montiel y su novia, Brenda Uliarte, hicieron una suerte de inteligencia en los días previos al intento de magnicidio.

Ambos estuvieron rondando el departamento de la funcionaria en días anteriores al ataque, cerca de los manifestantes que apoyaban a Cristina Kirchner en el marco de la Causa Vialidad.

Esta información nueva surge después de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti levantara el secreto de sumario en el expediente tras asegurar parte de la nueva prueba. Gracias a eso, se reveló que la geolocalización de los teléfonos celulares y un relevamiento ampliado de cámaras de seguridad pudieron determinar la presencia de Sabag Montiel y Uliarte los días previos al jueves pasado.

El arma de Sabag Montiel

Entre las pruebas de la investigación también había fotos extraídas de la tarjeta de memoria del celular del imputado Fernando Sabag Montiel, que permanece a la espera de una resolución de su situación procesal tras quedar imputado por "intento de homicidio calificado".

Allí pueden verse imágenes del principal imputado por el atentado manipulando un arma que, a simple vista, parece la misma utilizada el jueves pasado para disparar sin que saliera la bala contra la cabeza de la vicepresidenta.

En otra imagen aparece Uliarte en una pose sensual con un arma, que parece ser la misma, en la cintura.

Fuentes de la investigación revelaron que ambas fotos fueron halladas, junto con otras que aún no trascendieron pero que serían igualmente comprometedoras para la situación judicial de ambos, en la tarjeta de memoria del celular de Sabag Montiel.

Investigación del ataque contra Cristina kIrchner

La jueza dispuso el levantamiento de la restricción de acceso de las partes a la prueba previo a tomarle declaración por primera vez como imputada a Brenda Uliarte y ampliarle la indagatoria a Sabag Montiel.

Ambas declaraciones tendrán lugar en el curso de la tarde y todo indica que los imputados se negarán a declarar.

En cuanto a las tareas previas de reconocimiento del lugar en el que intentaron perpetrar el magnicidio, se conoció también este martes una filmación de cámaras de seguridad de los instantes previos.

En ese video aparecen Sabag Montiel y Uliarte, ambos con barbijo y la cabeza cubierta, llegando juntos a las inmediaciones del departamento de la vicepresidenta y tomando ubicación en el lugar al que la vicepresidenta iba a dirigirse para saludar a sus seguidores.

Uliarte lleva consigo una suerte de bolsa blanca colgando del hombro derecho, en tanto que Sabag Montiel tiene las manos metidas en sus bolsillos.

La investigación se orienta ahora a determinar si además de Uliarte y Sabag Montiel participaron de la planificación del atentado otras personas que hasta ahora no fueron individualizadas.

El tío de Brenda Uliarte consideró que, a su criterio, su sobrina participó en el ataque por "amor" y que lo que hicieron "es algo inentendible", en tanto aseguró que el hecho "no fue armado". "A Sabag lo vi dos veces y me pareció una persona no muy lúcida, pero vaya a saber si por amor o por qué hicieron lo que hicieron, es algo inentendible", afirmó Eduardo en declaraciones al canal C5N.

"Yo siempre la voté a Cristina, somos del pueblo, y le pediría a la expresidenta que por una chica del pueblo, le dé una oportunidad, si ella fue culpable o inocente en base a este personaje", dijo el hombre llorando, y añadió: "Le pido por mi sobrina, yo no digo que esto esté todo armado, es verdad, le decía a la gente y mucha gente no lo cree, les digo que lamentablemente no es armado", concluyó.